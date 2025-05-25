iOS 19, Apple’ın şimdiye kadarki en büyük yazılım yeniliklerinden biri olarak tanımlanıyor ve iPhone deneyimini yeniden şekillendirecek özelliklerle dolu. iOS 19, iOS 7’den bu yana en kapsamlı tasarım revizyonunu sunacak ve visionOS’tan ilham alan modern bir arayüzle kullanıcıların karşısına çıkacak. Peki, iOS 19 ne zaman çıkacak? iOS 19 hangi modellere gelecek?

iOS 19 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın geleneksel takvimine uygun olarak iOS 19, 9 Haziran 2025’te düzenlenecek WWDC 2025 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak. Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı 9 Haziran'da başlıyor. WWDC 2025 etkinliğinde iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac'ler için şimdiye kadarki en büyük görsel değişiklik içeren yazılımlar tanıtılacak. - Kaynak: donanimhaber.com

Tanıtımın ardından geliştirici betası hemen yayınlanırken, halka açık beta sürümünün Temmuz 2025’te kullanıcılarla buluşması bekleniyor. iOS 19’un kararlı sürümü ise iPhone 17 serisinin lansmanıyla birlikte Eylül 2025’te, muhtemelen 15-22 Eylül tarihleri arasında yayınlanacak. Ancak, bazı özelliklerin iOS 19.4 gibi daha sonraki güncellemelerle 2026 baharında gelebileceği belirtiliyor.

iOS 19 HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELECEK?

iOS 19’un uyumluluk listesi, Apple’ın geniş cihaz desteği politikasına uygun olarak oldukça kapsamlı olacak. 9to5Mac’in iPhoneSoft’a dayandırdığı bilgilere göre, iOS 18’i destekleyen tüm iPhone modelleri iOS 19’u alabilecek. Ancak, bazı kaynaklar iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max gibi A12 Bionic çipe sahip cihazların bu güncellemeyi alamayabileceğini öne sürüyor. İşte iOS 19’u desteklemesi beklenen iPhone modelleri:

iPhone 17 serisi (iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Air)

iPhone 16 serisi (16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max)

iPhone 15 serisi (15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max)

iPhone 14 serisi (14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max)

iPhone 13 serisi (13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max)

iPhone 12 serisi (12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max)

iPhone 11 serisi (11, 11 Pro, 11 Pro Max)

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iPhone XR, XS, XS Max (destek durumu belirsiz)