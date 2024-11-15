Iphone ile motosikletini takas etti: 10 gün de bedava kavurma yiyecek

Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:25

Güncelleme: 15.11.2024 - 00:25

İznik ilçesindeki Iphone ile motosiklet takası gündem oldu. İlçede yaşayan Mehmet Bozkurt ve Ertuğrul Temiz adlı iki arkadaş, teknolojinin geldiği noktada ilginç bir pazarlıkla dikkat çekti.

Mehmet Bozkurt, arkadaşının motosikletini almak için iPhone 13 ve bisikleti takas etmeyi önerdi. Ancak işin ilginç kısmı burada bitmedi. Bozkurt, bu teklife ek olarak 10 gün boyunca ekmek arası kavurma taahhüt etti.

Motosikletine karşı Iphone 13, bisiklet ve 10 gün ekmek arası kavurma teklifini kabul eden Ertuğrul Temiz, bu sıra dışı anlaşmanın ardından motosikletini arkadaşına devretti.

Bu anlaşma şahit olanların gülümsemelerine neden oldu.