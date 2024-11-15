Iphone ile motosikletini takas etti: 10 gün de bedava kavurma yiyecek
Bursa'da iki arkadaş Iphone 13 ile motosikleti takas etti. Motosiklet karşılığında Iphone 13 ve bisiklet veren genç 10 gün boyunca da ekmek arası kavurma ısmarlayacak.
İznik ilçesindeki Iphone ile motosiklet takası gündem oldu. İlçede yaşayan Mehmet Bozkurt ve Ertuğrul Temiz adlı iki arkadaş, teknolojinin geldiği noktada ilginç bir pazarlıkla dikkat çekti.
Mehmet Bozkurt, arkadaşının motosikletini almak için iPhone 13 ve bisikleti takas etmeyi önerdi. Ancak işin ilginç kısmı burada bitmedi. Bozkurt, bu teklife ek olarak 10 gün boyunca ekmek arası kavurma taahhüt etti.
Motosikletine karşı Iphone 13, bisiklet ve 10 gün ekmek arası kavurma teklifini kabul eden Ertuğrul Temiz, bu sıra dışı anlaşmanın ardından motosikletini arkadaşına devretti.
Bu anlaşma şahit olanların gülümsemelerine neden oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- Ölüm nedeni belli oldu
- AKP döneminde ne kadar harcanmıştı?
- 5 çocuğunu kaybeden anne yalanladı
- İşte AKP'li belediyelerin 'etkinlik' harcamaları!
- AKP ve CHP döneminin harcama raporu!
- Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu!
- MEB’ten skandal karar: Müdüre üstün başarı ödülü!
- 'Vız gelir tırıs gider'
- 'O saraya, ben davaya’