İrem Derici çarpıcı açıklamalarda bulundu: 'Sevgilim belgeselimi çekiyor'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:52

Güncelleme: 04.12.2023 - 16:14

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, müzik dünyasının yıldızlarını bir araya getirerek 49. kez sahiplerini buldu. Zorlu PSM'deki etkinlik, İrem Derici'nin muhteşem sahne performansıyla başladı. Kırmızı halıda sevgilisi Gökhan Fırat ile el ele yürüyen Derici, ödül töreni öncesinde ilginç bir itirafta bulundu.

Altın Kelebek Ödül Töreni'ne yönetmen sevgilisi Gökhan Fırat ile katılan İrem Derici, kırmızı halıda poz verirken bir belgesel projeleri olduğunu açıkladı. İkili, birbirlerine uyumlu kıyafetleriyle dikkat çekti.

İrem Derici, kırmızı halıda el ele yürüdüğü Gökhan Fırat ile ilgili olarak, "Ben de aynaya baktım beğendim ikimizi. Ben her sene bir şekilde Altın Kelebek'te oluyorum; bazen ödül veriyorum, bazen şov yapıyorum, bazen altı ödülle sahneye çıkıp dağıtıyorum. Bugün açılış şovu bana kısmet oldu" dedi.

Sağlık sorunları yaşadığını ve son günlerde zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Derici, "Bir aydır çok kanlı bir süreç geçiyor, dipçik gibi sağlam durduğuma bakmayın, sabah ateşim 39’du. Belimle alakalı büyük sıkıntılar yaşadım. Bana şans dileyin, az sonra doktor gelip tansiyonumu ölçecek" şeklinde konuştu.

Gökhan Fırat'ın Altın Kelebek'teki sahne şovunun belgeselini çekeceğini açıklayan İrem Derici, "Ona ayrı bir teşekkürüm var. Gökhan en az benim kadar gönlünü koydu bu işe ve belgeselini çekiyor" ifadelerini kullandı. Heyecanını dile getiren Derici, "Hazırlık aşamalarından itibaren toplantılardan dans provalarına kadar inanılmaz bir iş oluyor. Bence benim belgesel zamanım gelmişti zaten. Teşekkürler Gökhan Fırat" açıklamasını yaptı.