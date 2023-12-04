Altın Kelebek'ini çöpe atmıştı, Reynmen'den açıklama geldi: 'Bu kadar ödül budalası olmayın'

Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alamayan fenomen ve şarkıcı Reynmen, 2020 yılında aldığı Altın Kelebek dahil birkaç ödülünü çöpe atmıştı. Reynmen sosyal medyadan açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:16
Altın Kelebek'ini çöpe atmıştı, Reynmen'den açıklama geldi: 'Bu kadar ödül budalası olmayın'
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2020 yılında En İyi Şarkı Ödülünü alan ve bu sene ödüle layık görülmeyen Reynmen, eski ödülünü çöpe atarak Altın Kelebek Ödül Töreni'ni protesto etmişti. 

Ödülleri çöpe atmasının ardından takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ünlü fenomenden açıklama geldi.

Reynmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Hz. İbrahim gibi uyandım. Dün gece put kırdım da bu sabah ateşe atılıyormuşum gibi hissediyoum. Arkadaşlar bu kadar ödül budalası olmayın. Attım ulan vitrinimde yer yoktu, attım!"

Reynmen sözlerini "Rafa kitap koyacağım, kitap önerisi olan var mı?" diyerek sonlandırdı.

 


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