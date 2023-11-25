İrkin Aktüze kimdir, nereli eserleri neler? İrkin Aktüze neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 25.11.2023 - 13:41

Güncelleme: 25.11.2023 - 13:41

Müziği Okumak (6 cilt), Müziği Anlamak - Ansiklopedik Müzik Sözlüğü kitaplarının yazarı,1985 yılından beri Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nin program kitapları için kaleme aldığı yazılarla sanatseverleri aydınlatan müzik yazarı İrkin Aktüze 90 yaşında hayata veda etti.

İRKİN AKTÜZE KİMDİR?

İdil-Ural Türk'ü öğretmen bir anne ile Makedonya Türk'ü hakim bir babanın oğlu olarak 1933'te Ankara Ulucanlar'da doğdu; öğrenimine Yenişehir'de Mimar Kemal İlkokulu'nda başladı. Ankara Atatürk Lisesi'nde Ruhi Su ve Ziya Aydıntan gibi müzik öğretmenleri oldu, dayısı Can Aybars'tan gitar dersleri aldı. Almanya'daki mimarlık öğrenimi yanında Siegfried Behrend ile gitar çalıştı. 1954'te İtalya'da Cremona'da katıldığı gitar yarışmasında birincilik kazandıktan sonra Almanya ve Türkiye'de konserler verdi. 1965'te evlendi ve TRT'ye girdi; 1968'de Türkiye'de kurulan, resmi konservatuvar muadili ilk özel konservatuvar olan Meleknaz Müzik Okulu'nda ders verdi. 1970'te İstanbul İl Radyosu yöneticiliğini, 1980'de İstanbul Radyosu Müzik Müdürlüğünü üstlendi. Bu arada bazı dergilere ve İstanbul Ansiklopedisi'ne müzik maddeleri hazırladı. 1995'te emekli oldu.

