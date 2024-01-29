İş hayatında olumsuz rekabeti teşvik eden fenomen: Yengeç Sepeti Sendromu nedir?

Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:32

Güncelleme: 29.01.2024 - 10:35

Adını gerçek yengeçlerin bir sepet içinde toplandıklarında birbirlerini içeri çekmeye çalışmaları ve bu nedenle hiçbirinin sepetten çıkamayacak şekilde birbirlerini engellemeleriden yola çıkarak alan bu yeni sendrom,iş ortamlarında sık görülebilen bir durum olarak yaşantılarımızda yer ediyor. Uzmanlar, Yengeç Sepeti Sendromu'nun olumsuz rekabeti teşvik eden bir ortam oluşturduğunu söylüyor. Peki bu sendrom nedir, nelere sebep olur? Hepsi ve dahası yazının devamında...

YENGEÇ SEPETİ SENDROMU NEDİR?

Yengeç Sepeti Sendromu'nun, genellikle bir grup insanın ya da topluluğun içinde bulunan bireylerin, diğerlerinin başarılarına ya da yükselmesine karşı olumsuz bir tepki gösterme eğilimini ifade eden bir terim olduğu uzmanlar tarafından söylenmektedir. Aynı ortamda bulunan insanların birbirlerinin başarılarını çekememesi olarak özetlenebilir. Ortamdaki biri bir şeye sahip olacakken diğerleri onun başarısına engel olmaya ve o kişiyi geriye çekmeye çalışırlar.

YENGEÇ SEPETİ SENDROMU ADINI NEREDEN ALIYOR?

Yengeç Sepeti sendromu adını sık karşılaşılan bir fenomenden alıyor.Bir kovaya konulan yengeçler, üstü açık olan kovadan kolayca kaçabilecekken oldukları yerden kıpırdayamazlar. Çünkü eğer içlerinden biri kovadan çıkmaya çalışırsa, sürüdeki diğer yengeçler onu mutlaka kovanın içine çeker. Bu sendrom da adını doğada sıklıkla karşılaşılan bu fenomenden alıyor. Günümüz iş hayatında da "Ben sahip olamıyorsam sen de sahip olamazsın" güdüsünün, özellikle modern insanda oldukça baskın gelebildiğini söyleyebiliriz.

YENGEÇ SEPETİ SENDROMU İNSANLARDA NELERE SEBEP OLUR?

Yengeç Sepeti Sendromu'nu, gerçek yengeçlere benzer bir şekilde, bir grup içindeki bireylerin birbirlerinin başarılarına olumsuz bir tepki göstererek ya da başarılarına engel olmaya çalışarak grup içindeki gelişmeleri sabote etmeye benzer bir davranış modeli olarak tanımlayabiliriz. Uzmanlar bu sendromun kıskançlık, rekabetçilik, başkalarının başarılarını hazmedememe ve genel olarak olumsuz bir rekabet ortamının oluşmasına sebep olacağını dile getiriyor.

YENGEÇ SEPETİ SENDROMU İŞ HAYATINA NE GİBİ ETKİLERDE BULUNUR?

Bu sendrom takım çalışmasının zayıflamasına ve bireylerde performans azalmasına sebep sebep olabir. İlişkilerde güvensizlik ve iletişim sorunu gibi problemler yaratabilir. Bireylerde sosyal anksiyete, yorgunluk, mutsuzluk gibi sorunlara sebep olabilir.

YENGEÇ SEPETİ SENDROMU İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

İş yeri ve çalışma alanlarında iletişim ve empatiyi gelişme yönünde bireyler arası çalışmalar yapılabilir. Uzmanlar duygusal zekayı geliştirme ve profesyonel gelişimin çok önemli olduğunu dile getiriyor ve destek grupları, birey başarılarını kutlama gibi teşvikler ile bu durum aşılabileceğini söylüyor. Bireyler çalışma alanlarında iş birliği etkileşimini arttıdığında duygusal sağlıklarını koyuyacak ve güçlendirebileceklerdir.