O hastalık iş hayatınızı kabusa çevirebilir... Kimsenin bilmediği gizli tehlike hayatınızı zindana çevirecek
İş hayatınıza gizlice girerek fiziksel ağrılara neden olan o gizemli hastalık, psikolojik performansınıza da olumlu yansıyor. İş günleri, görünmeyen bu engel yüzünden adeta bir çileye dönüşüyor, günlük rutinleri ele geçiriyor ve iş hayatına gölge düşürüyor. İşte o hastalığın sebepleri ve tedavi süreci...
İş hayatında aktif çalışan insanların adeta korkulu rüyası hâline gelen donuk omuz hastalığı, yarattığı etkiyle sadece fiziksel performansınızı değil zihinsel olarak da sizi olumsuz etkileyebilir.
DONUK OMUZ HASTALIĞI NEDİR?
Donuk omuz, omuz ekleminin hareketlerinin sınırlı olduğu, ağrılı ve rahatsız edici bir durumu ifade eder. Omuz eklemi, bir top ve çanak gibi çalışan karmaşık bir eklem yapısına sahiptir ve bu karmaşıklık, omuzun çeşitli hareketlere ve aktivitelere uyum sağlamasını sağlar. Donuk omuz, genellikle bu karmaşıklığın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur.
DONUK OMUZ HASTALIĞININ NEDENLERİ NELER?
- Kapsül İnflamasyonu: Omuz eklem kapsülü iltihaplandığında, eklem içindeki hareket alanı kısıtlanabilir.
- Kireçlenme (Tendinitis): Omuzdaki tendonlar iltihaplandığında veya yıprandığında, ağrı ve hareket kısıtlamaları olabilir.
- Omuz Kapsülünün Kalınlaşması: Omuz kapsülü kalınlaştığında, eklem hareketi kısıtlanabilir.
- Travma veya Yaralanma: Omuz eklemine yönelik travmatik bir olay veya yaralanma, donuk omuzun nedeni olabilir.
- Diabetes Mellitus: Diyabet, omuz kapsülünün kalınlaşmasına neden olabilir, bu da donuk omuz gelişimini tetikleyebilir.
DONUK OMUZ HASTALIĞININ OLUMSUZ YANLARI NELER?
- Ağrı ve Rahatsızlık: Donuk omuz genellikle ağrılı bir durumdur, bu da günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayabilir.
- Hareket Kısıtlamaları: Omuzun sınırlı hareketleri, kişinin kollarını yukarı kaldırma veya genişletme yeteneğini etkileyebilir.
- Yaşam Kalitesinde Düşüş: Donuk omuzun neden olduğu ağrı ve hareket kısıtlamaları, genel yaşam kalitesini düşürebilir ve günlük aktivitelerde zorluklara yol açabilir.
- Uyku Problemleri: Omuz ağrısı, uyku düzenini bozabilir ve uykusuzluğa neden olabilir.
- Psikolojik Etkiler: Kronik ağrı ve hareket kısıtlamaları, kişinin ruh sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yapabilir, depresyon veya stresle ilişkilendirilebilir.
DONUK OMUZ HASTALIĞININ TEDAVİ SÜRECİ NEDİR?
- Fizik Tedavi: Omuz hareketliliğini artırmak ve ağrıyı azaltmak için fizik tedavi önerilebilir.
- İlaçlar: Ağrı kesiciler, anti-enflamatuar ilaçlar veya kas gevşeticiler kullanılabilir.
- Egzersiz Programları: Omuz hareketlerini güçlendiren ve esnekliği artıran özel egzersiz programları önerilebilir.
- Topikal Tedaviler: Sıcak uygulamalar veya soğuk paketler, ağrı ve iltihabı hafifletebilir.
- Cerrahi Müdahale: Şiddetli vakalarda veya diğer tedavi yöntemlerinin etkisiz olduğu durumlarda cerrahi müdahale düşünülebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Büyük umutlarla başlayan dizi final yapıyor
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- 7 gollü maçta kazanan Fenerbahçe!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- Asgari ücret zammına göz dikildi!
- Eskişehirspor'dan dünya tarihine geçecek gol!
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!