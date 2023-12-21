O hastalık iş hayatınızı kabusa çevirebilir... Kimsenin bilmediği gizli tehlike hayatınızı zindana çevirecek

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:19

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:19

İş hayatında aktif çalışan insanların adeta korkulu rüyası hâline gelen donuk omuz hastalığı, yarattığı etkiyle sadece fiziksel performansınızı değil zihinsel olarak da sizi olumsuz etkileyebilir.

DONUK OMUZ HASTALIĞI NEDİR?

Donuk omuz, omuz ekleminin hareketlerinin sınırlı olduğu, ağrılı ve rahatsız edici bir durumu ifade eder. Omuz eklemi, bir top ve çanak gibi çalışan karmaşık bir eklem yapısına sahiptir ve bu karmaşıklık, omuzun çeşitli hareketlere ve aktivitelere uyum sağlamasını sağlar. Donuk omuz, genellikle bu karmaşıklığın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur.





DONUK OMUZ HASTALIĞININ NEDENLERİ NELER?

Kapsül İnflamasyonu: Omuz eklem kapsülü iltihaplandığında, eklem içindeki hareket alanı kısıtlanabilir.





Kireçlenme (Tendinitis): Omuzdaki tendonlar iltihaplandığında veya yıprandığında, ağrı ve hareket kısıtlamaları olabilir.





Omuz Kapsülünün Kalınlaşması: Omuz kapsülü kalınlaştığında, eklem hareketi kısıtlanabilir.





Travma veya Yaralanma: Omuz eklemine yönelik travmatik bir olay veya yaralanma, donuk omuzun nedeni olabilir.





Diabetes Mellitus: Diyabet, omuz kapsülünün kalınlaşmasına neden olabilir, bu da donuk omuz gelişimini tetikleyebilir.





DONUK OMUZ HASTALIĞININ OLUMSUZ YANLARI NELER?

Ağrı ve Rahatsızlık: Donuk omuz genellikle ağrılı bir durumdur, bu da günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayabilir.





Hareket Kısıtlamaları: Omuzun sınırlı hareketleri, kişinin kollarını yukarı kaldırma veya genişletme yeteneğini etkileyebilir.





Yaşam Kalitesinde Düşüş: Donuk omuzun neden olduğu ağrı ve hareket kısıtlamaları, genel yaşam kalitesini düşürebilir ve günlük aktivitelerde zorluklara yol açabilir.





Uyku Problemleri: Omuz ağrısı, uyku düzenini bozabilir ve uykusuzluğa neden olabilir.





Psikolojik Etkiler: Kronik ağrı ve hareket kısıtlamaları, kişinin ruh sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yapabilir, depresyon veya stresle ilişkilendirilebilir.





DONUK OMUZ HASTALIĞININ TEDAVİ SÜRECİ NEDİR?