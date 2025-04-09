Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:40

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:40

İstanbul Film Festivali’nin 44. edisyonu, bu yıl da seyircileri farklı ve özel filmlerle bir araya getirecek. Peki, İstanbul Film Festivali ne zaman? İstanbul Film Festivali programında neler var?

44. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Film Festivali’nin 44. edisyonu, 11 – 22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival süresince, İstanbul’un çeşitli sinema salonlarında yerli ve yabancı filmler seyircilerle buluşacak. Etkinlik, açılış töreni ile başlayacak ve 11 gün boyunca devam ederek yarışma filmleri, özel gösterimler, söyleşiler ve paneller gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

FESTİVAL PROGRAMINDA NELER VAR?

44. İstanbul Film Festivali programında, Genç Ustalar’dan sinemanın isyankâr, huzursuz ruhlarını bir araya getiren Mayınlı Bölge’ye, dünyanın dört bir yanından çoğu ödüllü filmlerden oluşan Devriâlem’den sinema dünyasının ustalarını toplayan Cinemania’ya 13 farklı bölümde filmler yer alıyor.

FESTİVAL YARIŞMALARI VE ÖDÜLLER

Uluslararası niteliğini vurgulayacak yeni bir yapı kazanan İstanbul Film Festivali’nde resmi seçki kapsamında toplam üç yarışmalı bölüm yer alıyor: Altın Lale Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Yeni Bakışlar

FESTİVAL FİLMLERİ YEDİ SALONDA GÖSTERİLECEK

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri: Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması; Şişli’de CineWAM Premium+ City’s Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere 7 salonda yapılacak.

Gösterim saatleri ise 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30.

Hafta içi gündüz seanslarında biletler indirimli, öğrenci bileti kapasitesi sınırsız olacak.