TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları ne zaman açıklanacak?
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024/1 dönemi başvuru sonuçların açıklanıp açıklanmadığı merak ediyor. Peki, TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları ne zaman açıklanacak?
TÜBİTAK 2209-A sonuçları merak ediliyor. Programın başvuruları 1 Ekim 2024 ile 15 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları ne zaman açıklanacak?
TÜBİTAK 2209-A PROJE SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı için başvurular, 1 Ekim - 15 Kasım 2024 arasında alındı. Sonuçların Mart 2025’te açıklanacağı söylenmişti, TÜBİTAK sonuçları 8 Nisan tarihinde erişime açtı. Başvuran öğrenciler, değerlendirme bittikten sonra TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ndeki "Başvuru Durumu" kısmından sonuçlarını kontrol edebilir.
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