Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:37

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:37

TÜBİTAK 2209-A sonuçları merak ediliyor. Programın başvuruları 1 Ekim 2024 ile 15 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜBİTAK 2209-A PROJE SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı için başvurular, 1 Ekim - 15 Kasım 2024 arasında alındı. Sonuçların Mart 2025’te açıklanacağı söylenmişti, TÜBİTAK sonuçları 8 Nisan tarihinde erişime açtı. Başvuran öğrenciler, değerlendirme bittikten sonra TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ndeki "Başvuru Durumu" kısmından sonuçlarını kontrol edebilir.