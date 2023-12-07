İstanbul'da 32 ilçede elektrik kesintisi: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler mi gitti? Elektrikler ne zaman gelecek sorusu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul'da 7 Aralık Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 7 Aralık Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAKIRKÖY
BAYRAMPAŞA
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KAĞITHANE
KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ
SULTANGAZİ
ZEYTİNBURNU
ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
ŞİLE
SULTANBEYLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
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