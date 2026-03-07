Ivana Sert Dubai'de mahsur kaldı: Uçak kalkarken patlamalar meydana geldi!

İsrail, ABD ve İran arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi, Dubai'de tatil ve iş gezisinde bulunan Türk ünlüleri de vurdu. Oğlu Kayon Ateş ile birlikte 21 Şubat’tan bu yana Dubai’de olan modacı Ivana Sert, bölgedeki füze saldırıları ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle günlerdir Türkiye'ye dönemiyor.

UÇAKTA PATLAMA ŞOKU: "PİSTE PARÇALAR DÜŞTÜ"

Günlerdir bilet arayışında olan ve son olarak Emirates havayollarından yer bulan Ivana Sert, İstanbul’a havalanmak üzereyken büyük bir tehlike atlattı. Uçak pist başındayken meydana gelen patlamalar nedeniyle uçuş güvenliği risk altına girdi. Yaşadığı korku dolu anları video çekerek anlatan Sert, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an uçuş güvenli olmadığı için uçağa binmiyoruz ve maalesef uçağı terk ediyoruz. Üç patlama meydana geldi ve piste parçalar düştü. Ondan dolayı uçak kalkmadı tabii ki. Müdahale ediyorlar. Havalimanı çok kalabalık, tüm uçuşları durdurdular."

TİYATRO EKİBİ 18 SAATLİK YOLCULUKLA DÖNDÜ

Bölgedeki gerilimden etkilenen tek isim Ivana Sert değildi. "Bir Baba Hamlet" adlı oyunları için Dubai'de bulunan usta oyuncular Şevket Çoruh ve İlker Ayrık da iptal edilen uçuşlar nedeniyle bölgede mahsur kalmıştı.

İlker Ayrık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'ye direkt uçuş bulamadıkları için Umman'ın başkenti Muskat üzerinden aktarmalı olarak döndüklerini duyurdu. Yaklaşık 18 saat süren yorucu bir yolculuğun ardından yurda giriş yapan ekip, "Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz" mesajıyla sevenlerine müjdeyi verdi.