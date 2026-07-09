'İyi Ki Doğdun' şarkısının bestecisi Dilek Kavraal'dan telif isyanı: 'Sağlığımı kaybettim, eserimi kaybetmeyeceğim'

Türkiye'de her yıl milyonlarca insanın doğum günü kutlamalarında yankılanan, dijital platformlarda milyarlarca kez dinlenen "İyi Ki Doğdun" şarkısının telif haklarına ilişkin hukuki süreç müzik dünyasının merkezine oturdu. Şarkının bestecisi ve yorumcusu Dilek Kavraal ile Dokuz Sekiz Müzik yapım şirketi arasında yaklaşık 7 yıldır devam eden dava, sanatçı hakları açısından emsal teşkil edebilecek bir boyuta ulaştı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Dilek Kavraal, "İyi Ki Doğdun" şarkısının tüm haklarının kendisine ait olmasına rağmen, Dokuz Sekiz Müzik'in bilgisi ve izni dışında eseri internet üzerinden satışa sunarak haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü. Şarkının izinsiz yayımlandığı platformlara erişimin engellenmesi talebiyle yargıya başvuran Kavraal'ın davasında, bilirkişi raporları ve mahkeme değerlendirmeleri üzerinden telif tartışması sürüyor.

"HİÇBİR BESTECİNİN ELİNDE BESTESİ KALMAYACAK"

Bir yandan ciddi sağlık sorunları ve kanser tedavisiyle mücadele eden Dilek Kavraal, yapım şirketinin kendisinin rızası dışında hak iddia ettiğini belirtti. Süreçte kullanılan evraklara dikkat çeken Kavraal, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde devir kelimesi geçmeyen ve hiçbir devir sözleşmesi özelliğini taşımayan bir belgeyle projemin haklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bu tür belgeler, sanatçıların eserlerinin yalnızca yayınlanması için yapım şirketlerine verdiği standart muvafakatnameler ve uygulamalardır."

Söz konusu standart belgelerin mahkemeler tarafından bir "devir sözleşmesi" olarak kabul edilmesinin tehlikeli bir emsal oluşturacağını savunan ünlü besteci, müzik sektörünü uyararak, "Eğer bu durum kabul görürse, böyle giderse hiçbir bestecinin elinde bestesi kalmayacak. Ben bu süreçte sağlığımı kaybettim ama eserimi kaybetmeyeceğim. Sonuna kadar adalet mücadelemi sürdüreceğim" dedi.