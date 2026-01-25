Yeşilçam döneminin önemli jönlerinden biri olan İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenaze töreninde fenalaştı. Peki, İzzet Günay kimdir? İzzet Günay kaç yaşında? İzzet Günay filmleri...

İZZET GÜNAY KİMDİR?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden İzzet Günay, 21 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Salacak semtinde dünyaya geldi. Bir abisi bulunan Günay’ın babası Necati Bey, uzun yıllar Salacak Şehir Hatları Vapuru İskelesi’nin yöneticiliğini yaptı.

Eğitim hayatına Deniz Lisesi’nde başlayan İzzet Günay, askerlik mesleğini sürdürmek istemediği için iki yıl sonra okuldan ayrıldı. Lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde teknik ressam olarak görev yaptı. Bu süreçte dans eğitmenliği de yapan Günay, askerlik sonrası bir dönem linyit kömürü ticaretiyle ilgilendi.

Sanat hayatına 1957 yılında gazetede gördüğü bir ilanla Dormen Tiyatrosu’na başvurarak adım atan Günay, kabul edilmesiyle birlikte profesyonel tiyatro kariyerine başladı. Dormen Tiyatrosu’nda sahnelenen “Kara Ağaçlar Altında” adlı oyunda küçük bir rolle sahneye çıktı. 1957-1963 yılları arasında “Sokak Kızı İrma”, “Pasifik Şarkısı”, “Zafer Madalyası” başta olmak üzere birçok oyunda rol aldı; aynı zamanda sahne amirliği görevini üstlendi.

Sinemaya ilk adımını 1958 yılında Kemal Film yapımı “Kırık Plak” filmiyle atan İzzet Günay, filmde Zeki Müren’in şoförünü canlandırdı. Başlangıçta yardımcı rollerde yer alan Günay, “Varan Bir” filmiyle başrole yükseldi ve kısa sürede Yeşilçam’ın aranan jönleri arasına girdi.

Kariyeri boyunca 100’den fazla sinema filminde rol alan usta oyuncu, 1964 yapımı “Ağaçlar Ayakta Ölür” filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

1970’li yıllarda sinemadan uzaklaşan Günay, ekonomik nedenlerle 1973 yılından itibaren yaklaşık 7 yıl boyunca klasik Türk sanat müziği solisti olarak sahne aldı. 1985 yılında açtığı antikacı dükkânını 14 yıl işleten sanatçı, 1999’da iş yerini devretti. İlerleyen yıllarda ise az sayıda televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı.

İZZET GÜNAY'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

1964: 1. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Ağaçlar Ayakta Ölür

2002: 39. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2008: 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali - Sinema Onur Ödülü

2009: 2. Türk Sineması Sevgi Onur Ödülleri - Vesikalı Yarim

2010: 4. Yeşilçam Ödülleri - Kültür Sanat Hizmet Ödülü

2013: 20. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2017: 28. Ankara Uluslararası Film Festivali - Aziz Nesin Emek Ödülü

İZZET GÜNAY'IN OYNADIĞI FİLMLER NELER?

91 yaşında olan İzzet Günay, birçok farklı filmde rol aldı. İşte İzzet Günay'ın yer aldığı bazı filmler:

* Ağaçlar Ayakta Ölür (1964): Bu filmdeki rolüyle 1. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü almıştır.

* Vesikalı Yarim (1968): Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı bu film, Türk sinemasının en iyi aşk filmleri arasında gösterilir.

* Kırık Plak (1958): Sinemaya ilk adımını attığı yapım.

* Çakırcalı Mehmet Efe (1969): Tarihi ve epik anlatımıyla dikkat çeken film.

* Ankara Ekspresi (1970): Ediz Hun ve Filiz Akın ile başrolleri paylaştığı casusluk ve dram türündeki yapım.

* Kezban (1968): Yeşilçam'ın popüler melodram serilerinden biri.

* Unutulmayanlar (1981): Cüneyt Arkın, Fikret Hakan ve Ekrem Bora gibi isimlerle bir araya geldiği film.