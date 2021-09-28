Judas Priest’in gitaristi Richie Faulkner hastaneye kaldırıldı
Judas Priest grubunun gitaristi Richie Faulkner, hastaneye kaldırıldı. Grup "50 Heavy Metal Years" turnesinin ABD ayağındaki geri kalan konserleri ertelediğini duyurdu.
İngiliz heavy metal grubu Judas Priest’in gitaristlerinden Richie Faulkner hastaneye kaldırıldı. Grup, 41 yaşındaki Faulkner’ın “büyük bir kalp rahatsızlığı” nedeniyle tedavi gördüğünü doğruladı.
"ÖNEMLİ KALP HASTALIKLARI VAR"
Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“ABD turumuzun geri kalanını ertelemek zorunda olduğumuz için derin bir üzüntü duyuyoruz. Richie Faulkner'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmesine neden olan önemli kalp rahatsızlıkları var. Hepimiz ona hızlı bir şekilde iyileşmesi için sevgilerimizi gönderiyoruz”.
Grup, Covid-19 nedeniyle yeniden planlanmış olan ‘50 Heavy Metals Years’ adlı 50. yıl dönümü turlarının ortasındaydı.
En son Pazar günü Louisville, Kentucky'deki Louder Than Life festivalinde sahne alan grup ertelenen turla ilgili şu açıklamada bulundu:
“Richie’nin doktorlarından, tarihleri ne zaman planlayabileceğimize dair güncelleme alır almaz, elbette bunları açıklayacağız.”
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