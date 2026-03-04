Juliette Binoche belgeseliyle Selanik'te

28. Selanik Uluslararası Film Festivali’nde (5-15 Mart ) 252 uzun ve kısa metraj belgesel izleyiciyle buluşuyor.

Uluslararası ve ulusal belgeseller Selanik limanında yer alan Frida Liappa, Tonia Marketaki, John Cassavetes, Stavros Tornes sinema salonlarında, Aristoteles Meydanı’ndaki Olympion ve Pavlos Zannas sinemalarında ve tarihi Makedonikon sinemasında izleyiciyle buluşacak.

Festivalin afişini görsel sanatçı Alexandros Psychoulis hazırlardı, tanıtım filmini de yönetmen Steve Krikris yönetti. Yarın akşam Olympion Sinema Merkezi’nde yapılacak açılış töreninde Ivy Meerpool’un yönettiği Ask E.Jean’de gazeteci ve yazar Jean Carroll’ın Donald Trump’a iki kez cinsel saldırı ve iftira suçundan dava açıp iki kez kazanan tek kadın olduğunu anlatıyor.

Ask E. Jean

ÜNLÜ FRANSIZ OYUNCU JULIETTE BINOCHE SELANİK’TE

In-I In Motion

İkonik aktris ilk yönetmenlik denemesi In-I In Motion adlı belgeseliyle Selanik Belgesel Festivali’ne katılıyor. İngiliz dansçı ve koreograf Akram Khan’la yaratıcı karşılaşmasını ve işbirliğini anlatan belgeselinde Binoche hem kameranın arkasında hem de önünde yer alıyor.

Avrupa Film Akademisi’nin başkanı olan Juliette Binoche Selanik’ten sonra Atina’ya giderek 2027’de yapılacak Avrupa Film Ödülleri seremonisi için araştırma ve keşif yapacak.

2007’de dansçı ve koreograf Akram Khan ile tanışan Binoche In-I adlı sahne prodüksiyonunu yaratmak için yoğun bir yolculuğa çıktı. Yaratım eylemine dair belgeselde ilk görüşte aşkın evrensel çarpmasını, kültürel-dini farklılıkları aşan tutkunun akışını, aşkın sonrasında ne olduğunu araştırıyor. Film, özgürleştirici risk almanın ve kendini yeniden keşfetmenin öyküsü.

Oyuncu belgeselinin gösteriminin ardından ‘Kamera önünde ve arkasında: Belgesel yönetmenliğimdeki ilk deneyimim’ başlıklı bir söyleşi yapacak. Binoche sinema tarihinde ‘Oyunculukta Üçlü Taç’ olarak adlandırılan ödülü kazanan ilk aktris oldu. Üç Renk:Mavi’deki (Krzystof Kieslowski/1993) performansıyla Venedik Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu Volpi kupasını, İngiliz Hasta’daki (Anthony Minghella) rolüyle Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı en iyi kadın oyuncu ödülünü, Cannes’da Aslı Gibidir (Abbas Kiarostami) ile en iyi kadın oyuncu seçildi. Chantal Akerman, Leos Carax, David Cronenberg, Claire Denis, Jean-Luc Godard, Michael Haneke, Hou-Hsiao-hsien, Patrice Leconte, Louis Malle, André Téchiné gibi önemli yönetmenlerle çalıştı.

YEŞİM USTAOĞLU, KURU TAŞIN BAŞI'NDA İLE SELANİK’TE

Kuru Taşın Başı

28. Selanik Uluslararası Belgesel Festivali’nin Yeni Ufuklar bölümünde ilk kez gösterilecek Kuru Taşın Başı dünya prömiyerini Selanik kentinde yapacak. Yeşim Ustaoğlu’nun yazıp yönettiği belgeselde Selen Heinz ortak yönetmen ve görüntü yönetmeni olarak yer alıyor.

Yusufeli Barajı nedeniyle yerinden edilen yöre halkının zorunlu sürgünü üstüne etkileyici bir çalışma Kuru Taşın Başı. Belgesel ekip biçtikleri topraklarını, evlerini, hayvanlarını geride bırakıp kuru taşın başında (yöre halkının deyimiyle ) beton ve tüketim odaklı hayata tutunmaya çalışanları, suyun ölümüne, tarihin ve belleğin yok oluşuna tanıklık ediyor.

Ustaoğlu Film yapımı olan belgeselin yapımcıları Yeşim Ustaoğlu, Behrooz Hashemian, , Maria Aslanoğlu’dan oluşuyor.

Kurguyu Thomas Balkenhol, Hakan Aytekin, Svetolik Mica Zajc, Yeşim Ustaoğlu, Selen Heinz yaptı. Besteler Şevket Akıncı, Berke Can Özcan, Volkan Ergen, VOVA ile Ayşenur Kolivar’a ait.