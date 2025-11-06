Kablosuz kulaklıklar ne kadar güvenli?

Günümüzde müzik ve podcast dinlemenin yaygınlığı düşünüldüğünde, kulaklıkların bu kadar popüler olması şaşırtıcı değil.

Veri analiz şirketi Statista'ya göre, yalnızca Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık bir milyar sterlin kablosuz kulaklıklara harcanıyor ve talep de artıyor.

Çok sayıda kişi zevkle kullansa da sosyal medyada muhtemel sağlık riskleri konusunda endişelerini dile getirenler de yok değil.

BBC bu endişelerin haklılığını araştırdı.

KABLOSUZ KULAKLIKLAR GÜVENLİ Mİ?

Kablosuz kulaklıklar (hem kulak üstünde duranlar, hem de kulağa geçirilenler), telefonlarımıza bağlanmak için Bluetooth teknolojisini kullanır.

Bu teknoloji elektromanyetik alan içerir ve beynimize zarar verebileceğine dair inançların arkasında da bu yatıyor.

Kablosuz kulaklıklara ve muhtemel sağlık risklerine dair yapılmış bilimsel çalışmalar var.

Radyofrekans radyasyonu adı verilen bir radyasyon türü yayarlar. Bu, insanlara zarar verebilecek radyasyondan çok daha düşük bir frekansta çalışır.

Kanser araştırmalarına odaklanan İngiltere merkezli yardım kuruluşu Cancer Research UK, 2019 yılında Bluetooth kulaklıkların zararlı olabileceğine dair yeterli kanıt bulunmadığını duyurmuştu.

Buna göre çok sayıda kişiyle yapılan araştırmalarda kanser riskini artırdığına dair yeterli kanıt bulunmuyordu.

Ancak günümüzde kablosuz kulaklıkların muhtemel sağlık risklerine dair araştırmalar sürüyor.

DAHA PAHALI KULAKLIKLAR DAHA MI İYİ?

Gürültü önleyici kulalıklar yeni sayılır. Televizyon sesini ya da köpek havlamasını engelleyen ve tek bir sese odaklanılmasına imkan veren bu kulaklıklar özel bir yazılım içeriyor.

Fiyatları da değişiklik gösteriyor.

Birleşik Krallık'ta tüketici tercihlerini izleyen Which? yayınına göre, iyi kalitede olmaları için gürültü önleyici kulalıkların çok pahalı olmasına gerek yok.

Gürültü önleyici kulalıklar işitme kaybını önler mi?

BBC, gürültü önleyici kulalıklara dair daha fazla bilgi edinmek için İngiltere Odyoloji Akademisi'nden Claire Benton ile konuştu.

Claire Benton tek bir sese odaklanmayı sağlayan gürültü önleyici kulaklıkların, dış sesleri engelleyerek yüksek sesle dinlemeyi gerektirmediği için işitme duyusunu korumaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Benton, işitme duyusunun korunması için başka yapılması gerekenler olduğunu ekliyor:

"Dinleme alışkanlığınıza zaman zaman ara verin ve sesi kulağınıza zarar verebilecek seviyede açmayın.

"Bazı kişiler gerçekten yüksek sesle dinlemeyi seviyor ve uzun süre bu şekilde dinlersek çok tehlikeli olabileceğini biliyoruz.

"Herhangi bir koruma kullanmadan sekiz saat boyunca 85 desibel seviyesinde dinleme, düzenlemelere göre güvenli alanın sınırı."

85 desibel yoğun trafiğin ya da mutfak mikserinin çıkardığı sese eşit.

Benton, eğer bir şeyi üç desibel daha yüksek sesle dinlerseniz, zararlı olmayacak şekilde dinleyebilmeniz için gereken sürenin sekizden dörde ineceğini söylüyor.

Benton, "Eğer dış ses nedeniyle kolayca dikkati dağılan ya da onu rahatsız edici bulan bir insansanız, bu kulaklıklar gürültülü yerlerde sakin kalmanıza yardımcı olabilir" diyor ve ekliyor:

"Gürültü önleyici kulaklıkları çok fazla kullanırsanız, işitsel işlemleme becerilerinizi etkileyebileceği yönünde endişeler ortaya çıkmaya başlandı.

"Gürültü önleyici kulaklıkları çok uzun süre takmanın, takmadığınız zamanlarda gürültülü ortamlarda konuşmayı işlemleme yeteneğinizi bozması ihtimali var, ancak şu anda bu tamamen söylentiden ibaret."

KULAKLIK VE KULAK TIKACI ARASINDA NASIL BİR FARK VAR?

Gürültü önleyici kulalıklar sesi kısmanın bir yolu olsa da konser ya da müzik festivali gibi etkinlikler için kullanışlı değil.

Ancak bu ortamlarda kulaklarınızı korumanız önemli ve kulak tıkaçları bir seçenek olabilir.

İngiltere'deki Kraliyet İşitme Engelliler Enstitüsü'nün (RNID) araştırmasına göre 18 ila 28 yaş arasındaki kişilerin yüzde 58'i, yüksek sese maruz kalmaktan ötürü bir çeşit işitme kaybı ya da sorunu yaşadıklarını söyledi.

Çoğu zaman yüksek sese maruz kalmanın etkileri kalıcı olmuyor ama bu tür ortamlara maruz kalmaya devam etmek işitmemize kalıcı zarar verebilir.

Festivallerde gittikçe artan sıklıkta kullanılan yeni nesil kulak tıkaçları sesin daha düşük seviyede işitilmesi sağlıyor. Bu da yüksek sesten rahatsız oluyorsanız bu tür etkinliklere katılmanızı kolaylaştırabilir.

KULAK TIKAÇLARI İŞE YARIYOR MU?

Kulak tıkaçları işe yarıyor. Köpükten yapılan en ucuz kulak tıkaçları bile kulak kanalı ve dış ses arasında bir bariyer oluşturuyor. Fakat bunları takıp çıkarırken dikkat edilmesi öneriliyor.

Bir müzik festivalinde ortalama olarak desibel 90 ila 100 arasında değişiyor ancak insanlar uzun süreli maruz kaldıklarında 80 desibelden fazlasında zarar görüyor.

Odyolg Saira Hussain kulak tıkaçları hakkında BBC'ye şunları söyledi:

"Sağlık açısından bakacak olursak, kulaklarınızı gürültüden korumanız gerektiği konusunda farkındalığın oluşmuş ya da artmış olmasını sevindirici buluyorum. Bu nedenle bir festivale gidiyorsanız kesinlikle yanınızda kulaklarınızı koruyacak bir şey bulundurmanızı öneririm."

Salford Üniversitesi'nde akustik mühendislik bölümünde akademisyen olan Trevor Cox, kaç desibel düşürdüğünü belirten kulak tıkaçlarını öneriyor ve ekliyor:

"Yine de onları almazdım çünkü elime geçene kadar ne kadar etkili olacaklarını bilemem."