Kadın Sanatla Kooperatifi’nin projesi: Hedefleri askıda ped

28 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Sorunların paylaştıkça hafiflediğini söyleyen kurucu başkan Esra Çalışkan, “Beş yıl önce psikiyatrik bir hastalık tanısı aldım ve bu süreçte kendim gibi olan insanları fark ettim. Kooperatifin çıkış yolu aslında bu hikâyeye dayanıyor” diye girdi söze. Bu zor dönemde kendine sanatın ne kadar iyi geldiğini anlatan Çalışkan, şöyle sürdürdü sözlerini: “Kooperatif fikri aslında bir gecede canlandı diyebilirim. O dönemde seramikle uğraşıyordum, bazen de internet üzerinden satış yapıyordum. Bu fikri büyütmeye, kadınların hayatına dokunmaya karar verdim.”

EKONOMİNİN İÇİNDE

Okulunun internet sitesine ilan verdikten sonra oluşturmuş ekibini Çalışkan; “Artık bir kooperatifiz” diyor.

Başkanın ablası Duygu Çalışkan Karaca da kooperatifin önemli köşe taşlarından. O da İstanbul Gönüllüleri’nin gerçekleştirdiği Kadın Emeği Pazarı’ndaki gözlemini aktarıyor:

“Orada bir kadın, ‘Bizi evde hobisini yapan kadınlar olarak görüyorlar. Oysa biz, gelir elde etmeye çalışyoruz’ demişti. Kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunmak değil, doğrudan ekonominin içinde olmak istiyor.”

ONLINE MAĞAZA

Yakında online mağaza açmayı planladıklarını da vurgulayan Karaca, “Pazarda 70 yaşında bir teyzenin el emeği-göz nurunu üç gün soğukta bekleyip satıyor olması yüreğimi sızlattı. İşini kolaylaştırmak için o teyzenin sorununa çözüm bulmalıyız” dedi.

Kadın Sanatla Kooperatifi’nin gelecekte hayata geçirmeyi hedeflediği ancak henüz sponsor bulamadığı projelerden biri de “Askıda Ped”. Bunun sürdürülebilir bir proje olması için hangi markayla çalışacaklarını, ne tür bir ped kullanacaklarını araştırmakla meşguller.

