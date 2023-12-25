Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:48

Güncelleme: 25.12.2023 - 13:48

Serdar Akar'ın yönettiği, yapımcılığını Limit Yapım'ın üstlendiği ve filmin senaryosunu ise Nergis Akoğlu kaleme aldığı "Kadınlara Mahsus" filmi, 22 Aralık Cuma günü sinemalarda vizyona girdi. Peki oyuncu kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran "Kadınlara Mahsus" filminin konusu nedir? Kadınlara Mahsus filminin oyuncuları kimler?

"KADINLARA MAHSUS" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu ve senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun yazdığı "Kadınlara Mahsus" filmi, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 8 kadının hikayesini ele alıyor. Hayatlarındaki erkeklerle olan ilişkilerinde sorunlar yaşayan, artık kendilerini büyük bir çıkmazda bulan bu birbirini hiç tanımayan sekiz kadın, kadınlara mahsus olan bir kampta bir araya gelir. Kendileri için yeni bir dünya kurmaya çalışan kadınlar, içlerinden birinin kocasının metresine ve oğluna sahip çıkmak zorunda kaldıklarında bildikleri her şeyi unuturlar.

"Kadın kadının kurdu değil, yurdudur" sloganı ile vizyona giren film için Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda görkemli bir gala yapıldı. "Kadınlara Mahsus" filminin galasına ilgi fazlasıyla yoğundu. Gala gecesine iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim filmin galasına katıldı.

"KADINLARA MAHSUS" FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmen Serdar Akar'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Yurdaer Okur, Şebnem Sönmez, Elifcan Ongurlar, Merve Çağıran, Başak Parlak, Nami Esatgil, Halil İbrahim Yılmaz ve Ertan Saban gibi isimler yer almaktadır.

FİLM DAYANIŞMA İÇİNDE AYAĞA KALKAN KADINLARIN HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Usta yönetmen Serdar Akar,“Elimizden geleni yaptık. Aslında hanımların yanında bize söz düşmez ama hayırlı olsun diyorum. İnşallah beğenilir, sevilir” diyerek sözü Müjde Uzman’a bıraktı. Uzman, “Filmimiz farklı dertlerden muzdarip olan, fakat birbirlerine tutunarak, dayanışma içinde ayağa kalkan kadınların hikâyesini anlatıyor. Bir derdi olan, güzel mesajlar veren bir film çektik. Umarım herkes salondan umutla, gülümsemeyle çıkar” diye konuştu.