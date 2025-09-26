Kalp krizini engelliyor: 'Kırmızı Mucize' damar sağlığında umut veriyor

Bilim dünyası, kalp ve damar sağlığını korumada kırmızı renkli güçlü bir içeceğe dikkat çekiyor: nar suyu. İçeriğindeki yüksek antioksidanlar sayesinde damarlardaki plak oluşumunu önleyebileceği, kan basıncını düzenleyebileceği ve dolaşımı iyileştirebileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, nar suyunun mucizevi bir tedavi değil, sağlıklı yaşamın bir parçası olarak görülmesi gerektiğini hatırlatıyor.

NARIN KALBE DOST GÜCÜ

Nar suyu, tangy tadı ve canlı kırmızı rengiyle sadece lezzetli değil, aynı zamanda kalp sağlığına yönelik pek çok fayda sunuyor. Araştırmalar, narın içerdiği antioksidanların “kötü” LDL kolesterolün oksidasyonunu engelleyerek damar sertliğini önleyebileceğini ortaya koyuyor. LDL’nin oksitlenmesi, damarların daralmasına ve plak oluşumuna yol açarak kalp krizi ve felç riskini artırıyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NE DİYOR?

İsrail Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Michael Aviram’ın çalışmaları, narın damar plaklarını azaltabileceğini gösteriyor. Küçük ölçekli klinik araştırmalarda, nar suyu tüketenlerde karotis atardamar kalınlığında yüzde 30’a varan azalma saptanırken, kontrol grubunda yüzde 9 artış görüldü. Ayrıca nar suyu içenlerde sistolik kan basıncında bir yıl sonunda yüzde 12 düşüş kaydedildi.

2017’de yayımlanan bir analiz, sekiz klinik çalışmayı inceleyerek nar suyunun hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını düşürebildiğini ortaya koydu. 2019’da yayımlanan bir derleme ise kolesterol üzerindeki etkilerin sınırlı olabileceğini, ancak yöntem farklılıklarının sonuçları karşılaştırmayı güçleştirdiğini belirtti.

ANTİOKSİDANLARIN GÜCÜ

Nar, flavonoid ve antosiyanin gibi güçlü antioksidanlar bakımından zengin. Bu bileşenler, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak damar sertliği, inflamasyon ve hücresel hasara karşı savunma sağlıyor. Ayrıca egzersiz sonrası toparlanmayı hızlandırabileceği, hafızayı güçlendirebileceği ve sindirim sağlığını destekleyebileceği de vurgulanıyor.