Kalp ve tansiyon hastalarına yaz ayları için kritik ilaç uyarısı!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.07.2023 - 07:00

Elazığ’da Kardiyoloji Uzmanı Musa Bulut, yaz aylarında havaların aşırı sıcak olmasından dolayı kalp ve hipertansiyon hastalarına uyarılarda bulundu.

"ÖZELLİKLE İDRAR SÖKÜCÜ İLAÇLAR..."

Havaların çok ısındığını belirten Dr. Musa Bulut, şunları kaydetti:

“Yaz mevsimindeyiz ve havalar daha da ısınacaktır. Buradan hastalara bir uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle kalp hastaları ve hipertansiyon hastalarının kullandıkları özellikle idrar sökücü olan ilaçlar vücutta sıvı kaybına neden olur. Sıcaklarla beraber terlemeler de artacağı için ekstradan bir sıvı kaybı oluşacaktır. Bu dönemde ilaçları güncellememiz ve ilaç dozlarını azaltmamız gerekebilir. Kışın verdiğimiz tedavi ile yazın verdiğimiz tedaviler arasında farklar oluşur. Kışın kontrole gelen hastalarımızın yazın da kontrollere gelmesi gerekiyor. Kontrollere gelmezlerse ve vücutta sıvı açığı olursa halsizlik, ayağa kalktığında hastada baş dönmeleri ve bazen de sıvı açığından dolayı böbrek problemleri oluşabilir. Hastaların mutlaka doktorlara gidip kontrol amaçlı tedavi olmalıdır.”