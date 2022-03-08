Kanada'nın meşhur yemeğinin adı, 'Putin' nedeniyle değişti
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat sonrası, yaptırım kararları da pek çok alana sıçradı. Son olarak Kanada'da bir restoran, Poutine adlı yemeğin adını değiştirmek zorunda kalırken, bir başka restoran da adı yüzünden tehdit edildi.
Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon, 13. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara başladı. Söz konusu yaptırımlar, bu süreçte kültür sanat, spor gibi alanlara da sıçradı.
Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e duyulan öfkeye, yemekler de dahil oldu. 'Poutine' denen Kanada yemeği, adının Putin'e benzerliği sebebiyle öfkeden nasibini aldı.
Independent'in haberine göre, söz konusu yemeği icat ettiğini öne süren Kanada'daki Le Roy Jucep adlı restoran, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yemeğin adını değiştirerek 'La frite fromage sauce' (kızarmış peynir gravy) yaptıklarını duyurdu.
Restoran, 25 Şubat'ta Facebook'ta konu hakkında yaptığı paylaşımı gelen tehdit telefonları sebebiyle kaldırdı. Öte yandan bir sonraki gün, bir Ukraynalının kendilerine teşekkür ettiği görüntüyü şu ifadelerle yayımladı:
"Orada birini gülümsetebildiysek ne mutlu bize. En güçlü şekilde yanınızdayız."
RESTORANA TEHDİT
Fransa'da şubeleri olan Maison de la Poutine (Poutine'nin Evi) adlı restoran da savaşın başlamasının ardından tehdit edildiklerini 3 Mart'ta bildirdi. Yemeğin 1950'lerde Kanada'nın Quebec eyaletinde ortaya çıktığını açıklayan restoran, şu açıklamayı yaptı:
"Yemeğin kökeniyle ilgili çok sayıda hikaye var. Gerçek olan tek şey Poutin'in, müşterilerini memnun etmek isteyen tutkulu şefler tarafından yaratılması. Biz açıldığımız günden beri aynı değerleri koruyoruz. Bugün de acımasız Rus rejimine karşı özgürlükleri için cesurca savaşan Ukrayna halkını destekliyoruz."
Poutine, kızarmış patatesin üzerine peynir ve gravy sos (un veya mısır nişastasıyla kalınlaştırılmış et sularından yapılan bir sos) ilave edilerek yapılıyor.
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