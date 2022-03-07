Erdoğan Putin ile görüştü: Yağ gemileri Türkiye'ye doğru harekete geçti

07 Mart 2022 Pazartesi, 20:16

İthalatın yüzde 70'inin Rusya ve Ukrayna'dan yapıldığı ayçiçek yağı stoklarının azaldığı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama gelmişti.

Nebati, yağ stoklarının tükendiği ve marketlerde kuyruklar oluştuğuna yönelik haberlere tepki gösterdi. Ayçiçek yağı stoklarının yeterli olduğunu söyleyen Nebati, "Yağ stoku bitmiştir, gidip alın diyenler bu ülkeye ihanet ediyor. Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var" ifadelerini kullanmıştı.

30 YAĞ GEMİSİNİN GELECEĞİ İDDİASI

CNN Türk'ün haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan görüşme sonrası Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye geleceği belirtildi.