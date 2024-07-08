Kanser mücadelesi çok konuşulmuştu: Canan Ergüder 'Mor ve Ötesi Müzikali'nde

Yayınlanma: 08.07.2024 - 14:11

Güncelleme: 08.07.2024 - 14:11

Canan Ergüder on parmağında on marifet olan oyuncuların başında geliyor. İki sezon boyunca "Aile" dizisinde rol alan başarılı oyuncu şimdi de özel bir müzikalde rol almaya hazırlanıyor. Tiyatro oyunlarının yanı sıra "Broadway İn İstanbul" serisinde de yer alan Ergüder, BKM’nin yapımcılığını üstlendiği "Mor ve Ötesi Müzikali"nde seyirci karşısına çıkacak.

Oyuncu görüşmeleri devam eden müzikalde çok iyi şarkı söyleyebilen oyunculara yer verilecek. Müzikalin yönetmenliğini Fırat Köker üstleniyor. Müzikalde "Hamlet" oyununa Mor ve Ötesi’nin şarkıları uyarlanacak.

