Kansere neden olan iki gıda açıklandı! Gençlerde ölüm oranını arttırdı

Yayınlanma: 24.08.2024 - 13:54

Güncelleme: 24.08.2024 - 13:54

Gençler arasında bağırsak kanseri vakalarındaki artış, tıp dünyasında büyük bir endişe kaynağı haline geldi. 1990'ların başlarından 2018 yılına kadar, 25-49 yaş arası yetişkinlerde bağırsak kanseri teşhisi konulan kişi sayısı Birleşik Krallık'ta %22 oranında arttı. Bu artışın ardındaki sebep tam olarak bilinmemekle birlikte, beslenme alışkanlıklarının önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

KIRMIZI ET VE ŞEKERİN KANSER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yeni bir araştırma, özellikle kırmızı et ve şeker tüketiminin bağırsak kanseri riskini artırabileceğini ortaya koyuyor. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (ASCO) yıllık toplantısında sunulan bu araştırmada, 50 yaşın altındaki bağırsak kanseri hastalarında sitrat seviyelerinin daha düşük olduğu bulundu. Sitrat, yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesi sırasında üretilen bir bileşen olup, yaşlı hastalardaki seviyelerle karşılaştırıldığında gençlerde daha düşük olduğu gözlemlendi.

Bu bulgular, bağırsak kanseri riskinin yönetilmesi için beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Özellikle gençler arasında artan bu riske karşı kırmızı et ve şeker tüketiminin sınırlandırılması, hastalığın önlenmesinde önemli bir adım olabilir.

BESLENME ALIŞKANLIKLARININ ÖNEMİ

Bilim insanları, gençlerde artan bağırsak kanseri vakalarının arkasında yatan en önemli nedenlerden birinin modern diyet alışkanlıkları olabileceğini öne sürüyor. Yüksek miktarda kırmızı et tüketimi ve şekerli gıdalar, bu riski artıran en büyük etkenlerden biri olarak kabul ediliyor. Kırmızı etin içindeki bazı bileşenler ve şekerin vücuttaki inflamasyonu tetiklemesi, bu hastalığın gelişimini hızlandırabilir.

GENÇLER ARASINDA ARTAN TEHDİT

Birleşik Krallık'ta her yıl 44.000'den fazla bağırsak kanseri teşhisi konulurken, bu hastalık kanserden ölümlerin en yüksek ikinci nedeni olarak öne çıkıyor. Gençlerde bağırsak kanserinin artışı, sağlık uzmanlarını endişelendiriyor. 1990'ların başından bu yana, 25-49 yaş arası bireylerde bağırsak kanseri teşhisi konulan kişi sayısı %22 oranında arttı ve bu durum, tıbbi çevrelerde ciddi bir alarm yaratıyor.

KIRMIZI ET VE ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT

Bu endişe verici artış karşısında, uzmanlar özellikle kırmızı et ve şeker tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Yapılan araştırmalar, bu iki gıdanın bağırsak kanseri riskini artırdığına dair güçlü kanıtlar sunuyor. Özellikle gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmeleri büyük önem taşıyor.