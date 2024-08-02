Üroloji uzmanı uyardı: 'Prostat kanseri genellikle belirti vermeden ilerliyor'

Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:47

Güncelleme: 02.08.2024 - 11:47

Dr. Barlas, prostat hastalıklarının erkeklerde 40 yaşından sonra yaygınlaştığını ve yaşam kalitesini bozabileceğini belirtti. Özellikle 50 yaş üstü erkeklerde prostat dokusunda büyüme sonucu idrar yapmada zorluklar yaşandığını söyledi. "50 yaş üzerindeki her iki erkekten birinde prostat hastalıkları görülebilir. Yıllık kontroller, erken teşhis ve tedavi başarısını artıran en önemli etkenlerdir" dedi.

PROSTAT BÜYÜMESİ VE BÖBREK SAĞLIĞI

Prostat büyümesinin idrar yolunda baskıya neden olduğunu ve bu baskının kendiliğinden geçmeyeceğini belirten Dr. Barlas, "Prostat büyümesi idrar yolunda şikayetlere ve enfeksiyonlara yol açar. Bu durum uzun dönemde mesane fonksiyonlarının bozulmasına ve böbreklere zarar verebilir" uyarısında bulundu.

TEDAVİ VE KONTROL

İlaç tedavisinin, prostat büyümesinin belirtilerini azaltabileceğini belirten Dr. Barlas, "Zamanla tedavi yetersiz kalabilir, bu nedenle doktor kontrollerine devam edilmelidir. İlaç tedavisinin yetersiz kalması durumunda ameliyat gündeme gelebilir" dedi. Günümüzde prostat büyümesinin açık ameliyata gerek kalmadan, kapalı (endoskopik) yöntemlerle ve lazer tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini vurguladı.

PROSTAT KANSERİ VE TARAMA TESTLERİ

Prostat kanserinin erken teşhis edilmesi için tarama testlerinin önemine dikkat çeken Dr. Barlas, "Prostat kanseri genellikle belirti vermeden ilerler. Bu nedenle 40 yaşından sonra yıllık üroloji kontrolü şarttır. PSA (prostat spesifik antijen) testi ve ürolojik muayene, erken teşhis için çok önemlidir" dedi.

ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI

Son yıllarda yaygınlaşan robotik cerrahinin prostat ameliyatlarını daha olumlu hale getirdiğini belirten Dr. Barlas, "Robotik cerrahi ile yapılan operasyonlarda ağrı, komplikasyonlar ve hastanede kalış süresi azalır. Kamera yardımıyla cerrah, ameliyat alanını daha iyi görerek prostat dokusunu güvenli bir şekilde çıkarabilir" dedi. Ayrıca, robotik cerrahinin, prostat kanserinin başarılı bir şekilde kontrol edilmesine ve ameliyat sonrası idrar kaçırma gibi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Dr. İrfan Şafak Barlas, prostat kanserinin erken teşhis ve tedavisinin yaşam kalitesini ve süresini olumlu yönde etkilediğini belirterek, erkeklerin düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.