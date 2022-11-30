Kansere yakalanan Erkan Özerman konuştu: 'Hayatımın sonunu yaşıyorum'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 08:50

Uzun yıllardır 'Best Model Of Turkey' yarışmasını düzenleyen Erkan Özerman, geçen hafta pankreas kanserine yakalandığını ve kanserin karaciğerine yayıldığını açıklamıştı.

Tedavisi devam eden ünlü yapımcı, Okan Bayülgen'in 'Uykusuzlar Kulubü' programına konuk oldu. İçinden geçtiği zorlu süreci kamuoyuyla paylaşan Özerman, kanser olduğunu tesadüfen öğrendiğini söyledi.

Erkan Özerman "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Tesadüfen doktorun bir ricasıyla 'MR çekelim' deyince çekelim dedim. MR benim kanser olduğumu söyledi. Kanser metastaz yapmış, karaciğere geçmiş. Yaşımdan ötürü doktorlar ameliyat yapmıyorlar. Çok iyi bir onkolog beni elinden geldiğince götürüyor" dedi.