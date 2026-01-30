Karaciğer nakli bekliyordu... Oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi!

Karaciğer yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi altında olan oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı.

Hastanenin Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, uygulanan tedaviyle Özkan’ın genel durumunun iyileştiğini ve uygun donör için gerekli etik onayların tamamlandığını belirtti.

Nakil operasyonu için gün sayıldığı kaydedildi.

DEĞERLER İYİLEŞTİ, RİSK AZALDI

Oyuncu Ufuk Özkan’a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini ifade eden Prof. Dr. Onur Yaprak, şu bilgileri paylaştı: “Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22’den 14’e düşürmeyi başardık.”

Yaprak, söz konusu iyileşmenin nakil sürecindeki riskleri de önemli ölçüde azalttığını vurguladı.

SET ARKADAŞI DONÖR OLDU

Tedavi süreci devam ederken yürütülen canlı donör arayışının sonuçlandığını açıklayan Prof. Dr. Yaprak, donörün Özkan’ın sektörden bir arkadaşı olduğunu belirtti:

“Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk isim kameraman Salih Kıvırcık oldu. Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan tetkiklerde anatomik olarak uygun bulundu ve Etik Kurul onayı alındı.”

Nakil operasyonunun önümüzdeki günlerde planlandığı bildirildi.

YASAL SÜREÇ TAMAMLANDI, AMELİYAT HAZIRLIĞI BAŞLADI

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık da sürece ilişkin yasal aşamaların tamamlandığını ifade etti.

Anık, şu açıklamada bulundu:

“En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık’ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık.”

Hastane yetkilileri, ameliyat tarihinin kısa süre içinde netleşeceğini ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.