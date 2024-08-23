Karkas et ne demek? Karkas et hayvanın hangi bölgesidir?

Geçtiğimiz aylarda artan karkas et fiyatları nedeniyle zam yapan kasapların Karkas et fiyatının düşmesine rağmen fiyatları güncellemediği tespit edildi. Peki, Karkas et ne demek? Karkas et hayvanın hangi bölgesidir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 16:20
Karkas et ne demek? Karkas et hayvanın hangi bölgesidir?
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Ticaret Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere fiyatları düşürmeyen kasaplara inceleme başlattı. Peki, Karkas et ne demek? Karkas et hayvanın hangi bölgesidir?

KARKAS ET NE DEMEK?

Karkas, kesilmiş kasaplık hayvanın deri, iç organları, baş ve türüne göre kuyruk çıkartıldıktan sonra elde edilen gövdesidir. Karkastan ayrılmayan yağ, bağ doku (deri vs.), kan damarları, kan, lenf sistemi, sinir doku, epitelyum doku, kemik doku ve kıkırdak doku et sayılmaktadır.

Kesimden hemen sonra tartıldığında “sıcak karkas ağırlığı”, türlerine göre değişen süre soğutulduktan sonra belirlenen ağırlığa “soğuk karkas ağırlığı” denir. Türkiye’de et ağırlığına göre kasaplık hayvan satın almada sıcak karkas ağırlığı kullanılmaktadır.


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