Karpuz yerken yapılan hata.. Besin değeri gidiyor ve zehirleyebiliyor.

Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:44

Güncelleme: 26.04.2023 - 23:44

Karpuz yerken yapılan hataya dikkat çeken uzmanlar uyardılar. Karpuz yerken sağlığınızdan olabilirsiniz. Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma karpuz seven herkesi ilgilendiriyor.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, gastrointestinal bakteri monofazik Salmonella Typhimurium’un neden olduğu ulusal salgın bildirdi. Şu ana kadar 18 kişide infeksiyon tespit edildi.

Salgınla ilgili araştırma, şu ana kadar görüşülen 13 kişinin tamamının hastalanmadan önceki son birkaç gün içinde karpuz yediğini gösterdi.

Norveç Gıda Güvenliği Otoritesi, salgınla ilişkili karpuzların hala piyasada olma olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyor. Bütün karpuzun raf ömrü 3-4 hafta olamk üzere nispeten uzundur. Çoğu kişi 2022 Haziran sonundan Temmuz ortasına kadar olan süreçte hastalandı.

Bakteriler karpuzun kabuğuna yerleşip kesildiğinde içine girip orada üreyebilir.

Halk Sağlığı Enstitüsü’nden kıdemli araştırmacı Umaer Naseer, “İnfeksiyon riskini azaltmak için, Norveç Gıda Güvenliği Otoritesinin karpuzların güvenli tüketimine ilişkin tavsiyelerine uyulması gerek” dedi.

Tavsiyeler aşağıdaki gibi:

Kabuğu içine doğru zarar görmüş karpuzları tüketmeyin.

Karpuzu iyice yıkayın ve kesmeden önce kağıt havluyla kurulayın.

Karpuza dokunduktan sonra ellerinizi ve kullandığınız aletleri sabun ve su ile iyice yıkayın.

Dilimlenmiş karpuzu serin yerde tutun.

Kaynak: outbreaknewstoday - Derleme: Cumhuriyet.com.tr