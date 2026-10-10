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Kedilerdeki turuncu kürkün nedeni 60 yıl sonra keşfedildi

Kedilerdeki turuncu kürkün nedeni 60 yıl sonra keşfedildi

10.10.2026 15:01:00
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Haber Merkezi
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Kedilerdeki turuncu kürkün nedeni 60 yıl sonra keşfedildi

Bilim insanları, kedilerde turuncu kürk renginin oluşumunu açıklayan genetik mekanizmayı ortaya çıkardı. Stanford Üniversitesi ve Kyushu Üniversitesi’nden iki bağımsız araştırma ekibi, rengin Arhgap36 geninin düzenleyici bölgesindeki yaklaşık 5 kilobazlık DNA silinmesiyle ilişkili olduğunu belirledi.

Kedilerde turuncu kürk renginin nasıl ortaya çıktığına ilişkin onlarca yıldır araştırılan genetik gizem aydınlatıldı. Stanford Üniversitesi ve Kyushu Üniversitesi’nden birbirinden bağımsız iki araştırma ekibi, turuncu rengin Arhgap36 adlı genin düzenleyici bölgesindeki DNA değişikliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacıların bulgularına göre, söz konusu genin düzenleyici bölgesinde yaklaşık 5 kilobaz uzunluğunda bir DNA parçası eksik. Bu değişiklik, deri hücrelerinde Arhgap36 geninin RNA üretiminin normal düzeyin yaklaşık 13 katına çıkmasıyla ilişkili. Genetik mekanizma, koyu pigmentlerin yerini sarı ve kırmızı tonlarının almasına katkı sağlıyor.

TURUNCU KEDİLERDE X KROMOZOMU ETKİSİ

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri, incelenen turuncu kedilerin tamamında ilgili genetik değişikliğin X kromozomunda bulunması oldu. Bu durum, turuncu kürk renginin dişi ve erkek kedilerde neden farklı desenlerle ortaya çıkabildiğini açıklamaya yardımcı oluyor.

Erkek kediler genellikle tek X kromozomuna sahip oldukları için ilgili varyantı taşıdıklarında tamamen turuncu kürklü olabiliyor. İki X kromozomuna sahip dişi kedilerde ise hücrelerden birindeki X kromozomunun rastgele devre dışı kalması, farklı pigmentlerin farklı bölgelerde ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Böylece turuncu ve koyu renklerin bir arada görüldüğü alaca veya kaplumbağa kabuğu desenleri oluşabiliyor.

TURUNCU KÜRK, ZEKÂ GÖSTERGESİ DEĞİL

Turuncu kediler hakkında halk arasında farklı karakter ve zekâ inanışları bulunsa da kürk renginden hareketle bir kedinin zekâsı ya da kişiliği hakkında kesin bir sonuca varılamaz.

Araştırmanın odağında, turuncu kürkün oluşmasını sağlayan genetik mekanizma bulunuyor. Bulgular, söz konusu renk değişikliğinin tek başına kedilerin sağlık durumu veya zihinsel gelişimi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu göstermiyor.

Çalışmalar, kedilerde kürk renginin genetik temelinin anlaşılmasına katkı sağlarken, uzun süredir merak edilen turuncu rengin oluşumuna ilişkin önemli bir boşluğu da dolduruyor.

KAYNAK: Sciencealert

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