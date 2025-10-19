Kedinin 'hırsızlık' alışkanlığı komşuları şaşırttı: Sahibi bahçeye tabela astı

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan Kate Felmet, kedisi Esme’nin alışılmadık davranışları nedeniyle komşularının dikkatini çekti. Dışarıda vakit geçirmeyi seven Esme, eve sık sık maske, eldiven ve çeşitli ev eşyaları getirerek adeta küçük bir “kedi hırsıza” dönüştü.

Felmet, komşularının eşyalarını geri alabilmesi için evinin önüne mizahi bir çözümle bir tabela yerleştirdi. Üzerinde “Kedim bir hırsız” yazan tabelenin yanında, Esme’nin eve taşıdığı eldivenler, bantlar ve diğer eşyalar bir çamaşır ipine asıldı. Felmet, “Tanıdığınız bir eşya varsa lütfen alın” diyerek mahalle sakinlerine çağrıda bulundu.

KOIN kanalına konuşan Felmet, “Tabelayı astığım hafta boyunca hiçbir şey getirmedi. Sanki bana kızmış gibiydi,” dedi.

Kedinin “hırsızlık” alışkanlığının geçtiğimiz bahar başladığını söyleyen Felmet, “Bir gün içinde 11 maske getirmişti. Kuş getirmediği için çok mutlu oldum, bu yüzden onu övdüm ve birkaç ödül maması verdim,” diye konuştu.

2020'den bu yana Esme’nin koleksiyonunda mayolar, dizlikler, bant ruloları, boya rulosu paketleri ve kumaş parçaları bile yer aldı. Özellikle eldivenleri “ikili” olarak getirmeyi tercih ettiğini belirten Felmet, “Genelde önce bir eldiveni getiriyor, sonra dönüp diğerini alıyor,” dedi.

Felmet, kedisini utandırmak gibi bir niyeti olmadığını vurgulayarak, “Bir şey getirdiğinde arka kapıya gelip ‘Woooar!’ diye bağırıyor. Ben de dışarı çıkıp ona iyi iş çıkardığını söylüyorum,” ifadelerini kullandı.

Komşuların çoğu durumu eğlenceli bulurken, bazıları da kayıp eşyalarını bulmak için Felmet’in bahçesini ziyaret ediyor. Felmet, “Bir keresinde okul servisi durdu ve birkaç çift eldiven aldı,” diye anlattı.