İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; Kemal Doğulu gözaltına alındı. Peki, Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu neden gözaltına alındı?

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türk fotoğrafçı, kuaför ve şarkıcı. Oyuncu Kadir Doğulu'nun ağabeyidir.

KEMAL DOĞULU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Kemal Doğulu, 5 kardeşin en büyüğüdür. Babası Rasim Doğulu uzun süre gemilerde çalışıp New York'ta yaşamıştır. Ortaokulu İmam hatip lisesi'nde bitirdi. Burada Arapça öğrendi.

17 yaşında İstanbul'a gelip kuzeni Zeki Doğulu'nun kuaför dükkanında çalışmaya başladı. Buradayken Tarkan, Okan Bayülgen, Hülya Avşar gibi isimlerle tanışıp samimiyet kurdu. Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Şarkıcılığa başlaması ise bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince Kemal Doğulu'nun yer almasıyla başladı. Hande Yener ve Erol Temizel, Kemal Doğulu'yu çok beğenip proje yapmaya karar verdiler. Bunun sonuncunda da Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singleını çıkardı.

KEMAL DOĞULU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."