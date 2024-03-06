Kendini yıllarca İtalyan şef olarak tanıttı! Türk tekstilcinin sıradışı dolandırıcılık hikayesi

Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:56

Güncelleme: 06.03.2024 - 13:04

Cengiz Düşünceli, gastronomi dünyasında adını yıllarca İtalyan Şef Geovani Polloina olarak duyurdu. Bu kimlik altında gastronomi dünyasında önemli bir yer edindi.

Gazeteci Mehmet Yalçın'ın haberine göre, Gastronomi camiasında saygın bir konuma yükselen Düşünceli, çeşitli restoranlarda şeflik yaparak ve danışmanlık görevlerinde bulunarak adını duyurdu.

Gastronomi dergilerinde sık sık adı geçen, tarifleri övgüyle karşılanan bir isim haline geldi. Ancak bu sıra dışı hayat hikayesi, eski sevgilisi Nazlı Yorgancıoğlu tarafından ifşa edildi. Yorgancıoğlu'nun açıklamalarıyla Düşünceli'nin asıl kimliği ortaya çıktı ve bu olay en ilginç dolandırıcılık vakalarından biri olarak kamuoyuna yansıdı.

Düşünceli, 2008 yılında geçirdiği bir tekne kazasında ölümden döndü. Bu kaza sonrasında hayatını değiştirme kararı aldı ve tekstil işinden ayrılarak L’artisan Bakery adlı bir fırın açtı. İyileştikten sonra gastronomi dünyasında yeni bir kariyere adım atan Düşünceli, İtalyan şef kimliğiyle tanınmaya başladı.

Ancak gerçek kimliğini gizleme çabaları, eski sevgilisi tarafından boşa çıkarıldı. Yorgancıoğlu'nun dikkatli gözlemi ve araştırmaları sonucunda Düşünceli'nin asıl kimliği ve geçmişi ortaya çıktı. Türk televizyonlarını izleyen, gazeteleri takip eden Yorgancıoğlu, Düşünceli'nin yaptığı yemeklerin İtalyan şefin tarzından uzak olduğunu fark etti ve gerçek kimliğini açığa çıkardı.

Düşünceli, gerçek kimliğini itiraf etmek zorunda kaldı ve Geovani Polloina maskesi düştü. Kazadan sonra hafıza kaybına uğradığını iddia eden Düşünceli, yeni bir hayat kurmak istediğini belirtti. Ancak bu durum, yaşadığı trajedinin ardından başvurduğu bir savunma gibi algılandı.

Sonuç olarak, Düşünceli'nin gastronomi dünyasında yarattığı Geovani Polloina karakteri, aslında bir dolandırıcılık hikayesinin parçasıydı. Bu olay, yaşanan tuhaf ve sıra dışı dolandırıcılık vakalarından biri olarak akıllarda kaldı.