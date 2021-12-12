Kerem Bürsin, ‘HeForShe Hareketi’ Türkiye sözcüsü oldu

12 Aralık 2021 Pazar, 10:17

Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (BM Kadın Birimi) başta erkekler ve oğlan çocukları olmak üzere herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya çağırdığı ‘HeForShe Hareketi’ Türkiye sözcüsü Kerem Bürsin oldu.

'KADINLARLA KOL KOLA YÜRÜMELİYİZ'

Vogue'un aktardığı habere göre, 10 Aralık Cuma günü gerçekleşen organizasyona katılan Kerem Bürsin kendisine verilen bu görevle ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Erkekler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınlarla kol kola yürümeliyiz. “Sen erkeksin ağlama”, “Sen kadınsın çalışma” gibi cinsiyetçi rollerden kurtulmalı, eşit ve adil bir gelecek için birlik olmalıyız. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizliğin önlenmesi için biz erkeklerin yapması gereken erkeklik rollerini ve ayrıcalıklarımızı sorgulamak ve dönüştürmek. Bunu başaramadığımız sürece eşit ve adil bir toplumdan söz edemeyiz. COVID-19 salgınının eşitsizlikleri derinleştirdiği bu dönemde böyle önemli bir unvana sahip olmak bana hem büyük bir gurur veriyor hem de önemli bir sorumluluk getiriyor.”

Kerem Bürsin geçen ay sosyal medyada yaptığı açıklamada "Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum" demişti.

'HEFORSHE' NEDİR?

HeForShe, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi tarafından 2014'te, cinsiyet eşitliğinin yaygın hâle getirilmesi için başlatılan dayanışma hareketi.

Söz konusu hareket, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sosyo-ekonomik ve politik bir sorun olarak tanımlanması düşüncesine dayanıyor.

Hareketin amacı, erkeklerin ve erkek çocuklarının toplumlarda yaygın durumdaki eşitsizliğin nedeni ve egemen kültürünün (yerleşik menfi cinsiyet kalıpları ve cinsiyet rolleri) etkisinin farkına vararak eşitliğe dahil edilmesidir. Hareketin logosunda kadın ve erkek sembolleri yan yanadır ve bu kadın ve erkek birliğini temsil eder. Dayanışma Eylül 2020 itibarıyla 3,3 milyon taahhüte ulaştı.

20 Eylül 2014'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun BM Kadın İyi Niyet Elçisi Emma Watson farklı yönetim ve iş pozisyonlarında bulunan erkekleri cinsiyet eşitliği taahhüdünde bulunmaları için küresel bir çağrı bulundu. Moon kadınlara yönelik şiddet ve tehditten erkeklerin sorumlu olduğunu söyleyerek bunu durdurmak için erkeklerin insan haklarına saygı duymaları ve şiddete karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

BM nezdinde kampanya başlatıldıktan sonra #HeForShe etiketi Twitter başta olmak üzere birçok sosyal mecrada milyonlarca kez paylaşıldı.