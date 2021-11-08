Kerem Bürsin: Türkiye'ye dönmeseydim dövüş antrenörü olurdum

08 Kasım 2021 Pazartesi, 10:42

Kerem Bürsin, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan Anadolu Efes Stüdyo’nun bu haftaki bölümüne konuk oldu.

Sunucu Ezgi Avcı’nın moderatörlüğünde, Zenit St. Petersburg maçı öncesindeki yayında soruları yanıtlayan Bürsin, “Amerika’dan Türkiye’ye gelmeseydiniz hangi alanlarda çalışırdınız?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye’ye gelmeseydim yine oyunculukla ilgili bir şeyler yapardım ya da karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC’de (Ultimate Fighting Championship) sporcu olmasam da farklı pozisyonda yer alabilirdim. Örneğin UFC antrenörü olabilirdim. Zaten Türkiye’ye gelmeden önce UFC alanında çalışmalar yapıyordum.”

BASKETBOL BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün kendisi için anlamına ve meslek yaşamına da değinen Kerem Bürsin, “Hayatımın bir bölümü yurtdışında geçtiği için basketbol, hayatımda büyük bir yere sahip” diye konuştu.

EN BÜYÜK HAYALLERİM

Gelecekler ilgili hayallerinden de bahseden Bürsin, şu ifadeleri kullandı:

“Oyunculuk tarafında en büyük hayalim yurtdışına daha çok açılmak. Doğayla alakalı, pozitif şeyler başarmak istiyorum. Ayrıca kadın hakları alanında da çalışmalar yapmayı planlıyorum.”

"ZORLUKLARI AŞMAYI BAŞARDIM"

Gençlere başarılı bir kariyer tavsiyesinde bulunan ünlü oyuncu, "Öncelikle kendilerine inanmalarını öneririm. Ben de kariyerimin başında zorluklar yaşasam da kendime inanarak o zorlukları aşmayı başardım" dedi.

"AMERİKA'DA 11 SENE KALDIM"

Kerem Bürsin, geçtiğimiz aylarda bilinmeyenlerini anlatmıştı. Bürsin, "Çocukluğum hep yurt dışında geçti. Sürekli yeni bir hayat kuruyorduk. Avantajı şuydu: dünyanın neresinde olursan ol insan kalıbı aynı! Endonezya'yı evim gibi hissediyordum. En uzun kaldığım yer ise İstanbul oldu. Amerika'da 11 sene kaldım" demişti.