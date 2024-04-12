Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:41

Güncelleme: 12.04.2024 - 09:41

2023 seçimlerinde Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olarak gösterilen Kerem Fırtına'nın hayatı sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Kerem Fırtına kimdir? Kerem Fırtına kaç yaşında, nereli?

KEREM FIRTINA KİMDİR?

23 Eylül 1981 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Fırtına ilk ve orta eğitimini İstanbul 'da tamamladı. 1999 senesimde Kenan Evren Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Aynı sene İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

Üniversite mezuniyetinin hemen ardından (1999) Şahika Tekand Studio'da 2 yıl oyunculuk eğitimi de gördü. Radyo tiyatrosu yaptı. Bir arkadaşının eşlik etmesiyle Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz ve o zamanki yönetmen Osman Sınav ile tanıştı ve dizide oynamaya başladı.

2000'de TRT’de Martılar ve İstanbul adlı TV filminde oynadı. Ardından Üvey Baba'nın son bölümlerinde rol buldu. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Eren Eylül rolü ile kendisini gözlerimize aşina kıldı. Bu Kalp Seni Unutur mu? (Nedim) ve Karadayı (Savcı Adnan) diğer önemli rolleri arasındadır. Oyuncu, 2023 seçimlerinde Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı oldu.