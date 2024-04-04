Aslı Turanlı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aslı Turanlı ve şef Somer Sivrioğlu hakkından çıkan haberlerin ardından magazin gündemini yakından takip eden yurttaşlar, Aslı Turanlı'nın kim olduğunu merak etti. Peki, Aslı Turanlı kimdir, nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:59
Aslı Turanlı kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Oyuncu Aslı Turanlı'nın şef Somer Sivrioğlu ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Magazin gündeini takip eden yurttaşlar, Aslı Turanlı'nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Aslı Turanlı kimdir, nereli, kaç yaşında?

ASLI TURANLI KİMDİR?

1993 yılında doğan Aslı Turanlı sanat hayatına ilkokulda başladı, aynı zamanda Mujdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimine başladı. Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezun oldu.

Çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Dizi ve Sinema ile başladı. Ayrıca TV sunucusu eğitimi aldı.

Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.


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