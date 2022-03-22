Kim Milyoner Olmak İster'de '1915 Çanakkale Köprüsü' sorusu soruldu, yanıt Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı: 'Gündemi takip edemediniz sanırım'

22 Mart 2022 Salı, 10:59

ATV ekranlarında yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasındaki 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu gündem oldu.

18 Mart'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ve geçiş ücreti 200 lira olarak açıklanan 1915 Çanakkale Köprüsü konu edildiği soru, yarışmacı Doğan Zorlu'ya soruldu. Zorlu, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

JOKER KULLANSA DA CEVAPLAYAMADI

Yarışmacının karşısına, "Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, 'en uzun asma köprü' hangisidir?" sorusu çıktı. Şıklarda ise Japonya'da Akaşi Kaikyo Köprüsü, Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü, Çin'deki Yangtze Nehri Köprüsü ve ABD'deki Golden Gate Köprüsü' yer aldı.

Yarışmacı iki joker hakkını kullanmasına rağmen yine de doğru cevabı veremedi. D şıkkını seçerek soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı elendi.

Doğru cevap B şıkkı 1915 Çanakkele Köprüsü olacaktı.

"GÜNDEMİ TAKİP EDEMEDİNİZ SANIRIM"

Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İmirzalıoğlu, "Son günlerde gündemi fazla takip edemediniz sanırım" yorumunda bulundu.

YÜKÜ YURTTAŞIN CEBİNDEN ÇIKACAK

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart'ta 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'ne katılmış; "Otomobil geçişleri ile ilgili fiyatı 200 lira olarak belirledik" demişti.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etmişti:

"İlk hafta ücretsiz, sonra 200 lira. Çünkü buradan biliyorsunuz, Yap-İşlet-Devret… Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel, yüklenici firmanın aleyhineyse, farkı kim ödeyecek; onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz."

Öte yandan Yap-İşlet-Devret modelini de savunan Erdoğan, "Bu model ile peşin parayla zaten yapamayacağımız projeleri kısa sürede ve taksitle milletimizin hizmetine sunuyoruz" diye konuşmuştu.