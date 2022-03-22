CHP’li Özgür Özel, Çanakkale Köprüsü’nü Meclis gündemine taşıdı

22 Mart 2022 Salı, 04:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çanakkale Köprüsü için 127 kilometrelik Kınalı-Malkara otoyolunun yapım işinin “ihalesiz şekilde” Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi’ne verilmesini TBMM gündemine taşıdı.

BAKANLIĞA YETKİ

Özel, Kınalı-Malkara otoyolunun yapım işinin “ihalesiz şekilde” Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi’ne verilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetkilendirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı belgeyi Cumhuriyet’le paylaştı. Söz konusu belgede, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projesinin üç bölüm halinde yapılmasının planlandığına dikkat çeken Özel, ayrıntılı şöyle anlattı:

"ERDOĞAN AÇIKLADI"

“Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) bölümü toplam 101 kilometredir ve bu iş, ihale ile ‘Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi’ne verilmiştir. Erdoğan, 13 Kasım 2021 tarihinde Çanakkale’yi ziyaret ediyor ve ‘Kınalı-Tekirdağ, bu otoyolu da inşallah bununla birlikte yapmayı planlıyoruz. Bugün görüşmelerini yaptık. Tekirdağımızın da bu vesileyle inşallah İzmir’le bağlantısını kurmak, bunlar tabii bize çok önemli bir imkân sağlıyor’ diyerek, Kınalı-Malkara arası için görüşmelerin yapılacağını açıklıyor. 17 Aralık 2021 tarihli yazısıyla da bunu resmileştiriyor.”

"BOŞ KAĞIDA İMZA ATTI"

Erdoğan’ın imzasını taşıyan belgede “bir fiyat belirlenmediğine” de dikkat çeken Özel, “Bunun anlamı Erdoğan, boş kağıda imza atmıştır, firmalara açık çek vermiştir. ‘Ben ihalelere imza atmıyorum’ diyen Erdoğan’ın sadece bu imzasının bedeli 600-800 milyon Avro, yani 8-13 milyar TL düzeyindedir” tepkisini gösterdi. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren CHP’li Özgür Özel, şu soruların yanıtını istedi:

"GEREKÇESİ NEDİR?"

“Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) bölümünü inşa eden Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi ile ilk sözleşme ne zaman imzalanmıştır? İlk sözleşmede, maliyet, işletme süresi ve trafik garantileri ile ilgili hükümler nasıldır? Sözleşmede, 15 Aralık 2021’e kadar, maliyet artışı, ilave işletme süresi ve garantilerle ilgili bir değişiklik yapılmış mıdır? Yapılmış ise tarihleri ve kapsamı nedir? Yaklaşık 127 kilometrelik, Kınalı-Malkara otoyolunun ayrı bir iş olarak ihale edilmesi yerine, neden ‘ek iş’ olarak yaptırılması tercih edilmiştir? Görüşmeler hangi aşamadadır? Rekabeti sağlayacak şekilde bir ihale yapılmamasının gerekçesi nedir?”