İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Kum kentindeki Cemkeran Camii'ne ‘intikam’ sembolü kırmızı bayrak çekildi. Peki, Kırmızı Bayrak ne demek? İran'da göndere çekilen kırmızı bayrağın anlamı ne?





KIRMIZI İNTİKAM BAYRAĞININ ANLAMI NE?

Kırmızı bayrak, İran’da özellikle Şii inancı içinde “kan davası” ve “intikam”ın sembolü olarak kabul edilir. Bayrak, bir kişinin kanının yerde kalmaması gerektiğini ifade ederken aynı zamanda adaletin sağlanacağına işaret eder. Modern dönemde ise bu sembol, saldırı ya da büyük kayıplar sonrası çekildiğinde olası bir karşı hamlenin habercisi olarak yorumlanır.



