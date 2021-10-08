Kirsty Bertarelli İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasına imza attı

08 Ekim 2021 Cuma, 00:00

1988’de İngiltere güzeli seçildikten sonra Dünya Güzellik Yarışması’nda da ikinci olan Kirsty Bertarelli, son günlerde boşanmasıyla beraber elde ettiği rekor tazminatla gündeme geldi.

50 yaşındaki model ve şarkıcı, İsviçreli iş insanı, milyarder eşi Ernesto Bertarelli’den boşanırken, 400 milyon sterlin tazminat alarak, İngiltere tarihinin en yüksek boşanma tazminatını alan kişi unvanını elde etti.

400 MİLYON STERLİNİ AŞTI

21 yıllık evliliklerini bu yıl bitiren çiftin boşanma haberi yaz aylarında ortaya çıkmıştı. Çiftin sözcüsü, boşanma kararını ortaklaşa verdiklerini ve dostça ayrıldıklarını açıklamıştı.

Bertarelli çifti, Sunday Times’ın en zenginler listesinde 9,2 milyar sterlinlik servetleriyle 14’üncü sırada yer almıştı. Çiftin servetleri, Bahamalar, Brunei, Ermenistan gibi bazı ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasından bile daha büyük.

Eski güzelin, nakit tazminatının yanında ayrıca, İsviçre’de bu yıl 52 milyon sterline satın alınan lüks ev ile İsviçre’nin Gstaad kayak merkezinde 8 milyon sterlinlik bir evi daha aldığı öğrenildi. Dolayısıyla toplam tazminat miktarı 400 milyon sterlini aştı.

KRALİÇE ELİZABETH’TEN DAHA ZENGİN

İngiliz basını, Kirsty Bertarelli’nin Kraliçe Elizabeth’ten daha zengin biri haline geldiğini yazdı. Elizabeth’in kişisel serveti 365 milyon sterlin civarında.

Bertarelli’yi boşanma davasında, daha önce Prens Charles ve Paul McCartney’in de davalarına bakan Avukat Baroness (Fiona) Shackleton savundu. Tescilli güzel ile İtalyan asıllı İsviçreli Ernesto Bertarelli’nin 2000 yılında evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yaptıkları düşünülüyor.

56 yaşındaki biyoteknoloji girişimcisi ile 1988 İngiltere güzeli, Sardunya’da bir akşam yemeğinde tanışmıştı. Yat sporu ile ilgilenen Ernesto Bertarelli, iki kez Amerika Kupası kazanmıştı. Eşi Kirsty Bertarelli’ye, 40’ıncı doğum gününde 100 milyon sterlin değerinde süper yat hediye etmişti.

ŞARKISI DÜNYA ÇAPINDA HİT OLMUŞTU

Kirsty Bertarelli, 1988’de İngiltere’nin en güzeli seçildikten sonra Dünya Güzellik Yarışması’da ikinci olmuştu. Daha sonra ünlü bir pop şarkıcısı ve şarkı yazarı olan Kirsty Bertarelli’nin Black Coffee şarkısı, 2000 yılında dünya çapında bir hit haline gelmişti.