Kirsty Bertarelli İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasına imza attı
İngiltere’nin eski güzellik kraliçesi Kirsty Bertarelli, İsviçreli iş insanı Ernesto Bertarelli’den boşanırken, 400 milyon sterlin (4 milyar 800 milyon lira) tazminat alarak Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin biri haline geldi.
1988’de İngiltere güzeli seçildikten sonra Dünya Güzellik Yarışması’nda da ikinci olan Kirsty Bertarelli, son günlerde boşanmasıyla beraber elde ettiği rekor tazminatla gündeme geldi.
50 yaşındaki model ve şarkıcı, İsviçreli iş insanı, milyarder eşi Ernesto Bertarelli’den boşanırken, 400 milyon sterlin tazminat alarak, İngiltere tarihinin en yüksek boşanma tazminatını alan kişi unvanını elde etti.
400 MİLYON STERLİNİ AŞTI
21 yıllık evliliklerini bu yıl bitiren çiftin boşanma haberi yaz aylarında ortaya çıkmıştı. Çiftin sözcüsü, boşanma kararını ortaklaşa verdiklerini ve dostça ayrıldıklarını açıklamıştı.
Bertarelli çifti, Sunday Times’ın en zenginler listesinde 9,2 milyar sterlinlik servetleriyle 14’üncü sırada yer almıştı. Çiftin servetleri, Bahamalar, Brunei, Ermenistan gibi bazı ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasından bile daha büyük.
Eski güzelin, nakit tazminatının yanında ayrıca, İsviçre’de bu yıl 52 milyon sterline satın alınan lüks ev ile İsviçre’nin Gstaad kayak merkezinde 8 milyon sterlinlik bir evi daha aldığı öğrenildi. Dolayısıyla toplam tazminat miktarı 400 milyon sterlini aştı.
KRALİÇE ELİZABETH’TEN DAHA ZENGİN
İngiliz basını, Kirsty Bertarelli’nin Kraliçe Elizabeth’ten daha zengin biri haline geldiğini yazdı. Elizabeth’in kişisel serveti 365 milyon sterlin civarında.
Bertarelli’yi boşanma davasında, daha önce Prens Charles ve Paul McCartney’in de davalarına bakan Avukat Baroness (Fiona) Shackleton savundu. Tescilli güzel ile İtalyan asıllı İsviçreli Ernesto Bertarelli’nin 2000 yılında evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yaptıkları düşünülüyor.
56 yaşındaki biyoteknoloji girişimcisi ile 1988 İngiltere güzeli, Sardunya’da bir akşam yemeğinde tanışmıştı. Yat sporu ile ilgilenen Ernesto Bertarelli, iki kez Amerika Kupası kazanmıştı. Eşi Kirsty Bertarelli’ye, 40’ıncı doğum gününde 100 milyon sterlin değerinde süper yat hediye etmişti.
ŞARKISI DÜNYA ÇAPINDA HİT OLMUŞTU
Kirsty Bertarelli, 1988’de İngiltere’nin en güzeli seçildikten sonra Dünya Güzellik Yarışması’da ikinci olmuştu. Daha sonra ünlü bir pop şarkıcısı ve şarkı yazarı olan Kirsty Bertarelli’nin Black Coffee şarkısı, 2000 yılında dünya çapında bir hit haline gelmişti.
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