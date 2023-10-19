Kışlık patates hasadı başladı: Markette 3 katı...
Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Nevşehir'de sonbaharın gelmesiyle birlikte kışlık patates hasadı başladı.
Nevşehir’in Derinkuyu İlçesine bağlı Doğala köyünde patates üretimi yapan Murat Çiftçibaşı; “Patates haşatına başladık. Her yıl olduğu gibi verim çok iyi.
Tarladaki patatesin fiyatı 6-7 liradan satılıyor. Tarlada 6-7 lira olan patates marketlerde üç katı fiyata satılıyor. Onların da bir takım giderleri var ama yine de marketteki fiyatların çok yüksek olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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