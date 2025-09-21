2025’in önemli gök olaylarından biri olan Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Tutulmanın saat kaçta yaşanacağı ve Dünya’nın hangi bölgelerinden gözlemlenebileceği gökyüzü meraklıları tarafından araştırılıyor. Peki, Kısmi Güneş tutulması ne zaman başlıyor? Kısmi Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Kısmi Güneş tutulması ne zaman bitecek?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tutulma, 21 Eylül akşam geç saatlerinde başlayacak ve 22 Eylül’ün erken saatlerine kadar sürecek; toplamda dört saatten uzun sürecek. Önemli anlar arasında 21 Eylül 22:59’da parçalı tutulmanın başlaması, 22 Eylül 01:11’de maksimum örtülmenin yaşanması ve 22 Eylül 03:23 civarında tutulmanın sona ermesi bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

21 Eylül kısmi Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Büyük Okyanusun güneyi Antartika’nın kuzeyinden görülülebilecek.

Güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasından geçerek Dünya'nın üzerine bir gölge düşürmesiyle meydana gelir. Bazı bölgelerde Güneş ışığı tamamen veya kısmen engellenir. Ay, Güneş ve Dünya ile aynı düzlemde dönmediğinden bu durum ara sıra olur.