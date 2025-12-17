Kıvanç Tatlıtuğ müjdeyi verdi: Ekranlara geri dönüyor

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyeri ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, sevenlerine güzel haberi duyurdu.

PROJE MÜJDESİ

Dizilerin aranılan yüzü Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gece yapımcı Kerem Çatay ile bir araya geldi. Basın mensuplarında görüntülenen Tatlıtuğ, gelecek projeleriyle ilgili bilgi verdi.

"EKRANA GELECEĞİZ"

2. Sayfa mikrofonuna konuşan Tatlıtuğ; "Uzun zaman sonra Kerem Bey ile bir araya geldik. İyiyiz, keyfimiz yerinde. Size ancak bu bilgiyi vereyim yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceğiz" diyerek sevenlerini heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Öğrenilene göre Tatlıtuğ, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstleneceği 1 dijital ve ana akım dizisiyle ekranlara geri dönecek.