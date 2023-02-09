Kıvanç Tatlıtuğ'dan herkesi ağlatan açıklama! Tek bir sözle her şeyi özetledi
Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğarken Kıvanç Tatlıtuğ herkesi duygulandıran bir mesaj paylaştı.
Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir çok ünlü isim de depremzedeler için harekete geçmiş durumda.
Bir çok ünlü isim AHBAP vakfı başkanı şarkıcı Haluk Levent aracılığıyla bağış yapıyor ve desteklerini esirgemiyor.
KIVANÇ TATLITUĞ HERKESİ AĞLATTI
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'da herkesim ağlatan bir paylaşım yaparak adeta yaşanan acıyı tek bir sözle özetledi.
Yardımsever kimliğiyle tanınan Kıvanç Tatlıtuğ “Her zaman olduğu gibi yine AHBAP’la çalışıyorum. Haluk Levent’le ortak hareket edip ne gerekiyorsa onu yapacağım. Zaman iyice daraldı. Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı” diye konuştu.
MHP'Lİ İSİM AHBAP VAKFINI HEDEF ALDI
Öte yandan binlerce iş insanı ve ünlü isim yardımlarını Haluk Levent aracılığıyla vatandaşlara ulaştırmaya çalışırken MHP'li bir isim Haluk Levent ve AHBAP vakfını hedef aldı.
MHP eski İstanbul İl Başkanı Birol Gür, depremzedeler için yardım toplayan AHBAP Derneği Başkanı, sanatçı Haluk Levent'i hedef aldı.
Birol Gür paylaşımında, "Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle UĞUR’suz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var." dedi.
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