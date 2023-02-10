Star TV duyurdu.. Yalı Çapkını dizisi için karar verildi
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki ''Yalı Çapkını'' adlı TV dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi gelecek hafta yayında olacak mı merak ediliyordu. Karar verildi.
Yayına girdiği günden itibaren yayınlanan her bölümünde sosyal medyanın gündemine oturan Yalı Çapkını dizisinin Star TV'nin haftalık yayın akışı listesinde yer almadığı görüldü. Heyecanın ardı arkasının kesilmediği Yalı Çapkını dizisinin yayın tarihinde büyük depremin ardından Star TV yönetimi flaş bir değişikliğe gidildi.
DİZİ ÇEKİMLERİ DURDU
Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgilere göre; Star TV'de yayınlanan bir çok dizi gibi ''Yalı Çapkını'' dizisinin de çekimleri durdu. Yalı Çapkını dizisinin gelecek haftada bu nedenle yayında olması beklenmiyor.
YIKICI DEPREMİN ARDINDAN ZORUNLU ARA
Mehmet Barış Günger’in senaristliğini üstlendiği Yalı Çapkını dizisinin yayın tarihi dizi severler tarafından yakından takip ediliyor. Burcu Alptekin ile Alptekin Bozkurt ikilisinin yönetmenliğinde çekimleri yapılan Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün bu hafta Star TV ekranında olmayacağı kanal yönetimi tarafından da resmen duyuruldu.
Onur Güvenatam’ın yapımcısı olduğu ve 23 Eylül 2022’den beri yayın hayatına devam eden Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün ne zaman başlayacağı henüz belli değil.
YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
Öte yandan Star TV canlı yayınında ekrana deprem özel yayını getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 haftalık ulusal yas ilan edilmişti.
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