Kıvanç Tatlıtuğ’un partneri belli oldu

04 Ekim 2021 Pazartesi, 17:03

Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix’te yayınlanacak olan ‘Aşıklar Bayramı’ filminde Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı netleşti.

Ödüllü yönetmen Özcan Alper'in yönettiği film, bir baba oğlun yol hikâyesini ve yaşadıkları büyük yüzleşmeyi anlatıyor. Son olarak Elazığ sahneleri çekilen filmde Tatlıtuğ'un babasını usta oyuncu Settar Tanrıöğen canlandırıyor.

FİLMİN KADROSUNA KİM KATILDI?

Filmin kadrosuna son olarak Tatlıtuğ'un hayat verdiği Avukat Yusuf'un eski sevgilisi rolüyle Yasemin Allen katıldı.

Oyuncu önümüzdeki günlerde film çekimleri için Kars'a gidecek. Yasemin Allen, son olarak 6 bölüm süren "İyi Günde Kötü Günde" dizisinin başrolünde yer almıştı.