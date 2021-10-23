Kivinin başkenti Yalova Subaşı'nda festival

23 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Her yıl ekim ayında Subaşı Belediyesi’nin koordinasyonunda düzenlenen festival, Subaşı Belediyesi Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri’nde yapılacak. Gündüz 10.00’da başlayıp gece 24.00’e kadar sürecek festival, özellikle de çocuklara yönelik eğlenceli yarışmalar eşliğinde yapılan zengin ikramlar, davet edilen sanatçı ve grupların konserleriyle coşkulu geçiyor. Bu yıl festival Yeni Türkü’nün ezgileriyle renklenecek.

Yeşillikler içinde biraz tırmanmak gerekiyor şahane manzaraya sahip, çalışkan insanların yarattığı temiz ve bakımlı Subaşı’na ulaşmak için. Yemyeşil tepelerin ardından masmavi bir deniz ve insana huzur veren dingin bir doğa...

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı, merkeze iki kilometre uzaklıkta bir belde Şubaşı. Topraklarının büyük bir kısmı tarım arazisi. Halkının önemli bir bölümü sulanabilir kültür meyveciliği ile geçiniyor. Kivi ve zeytin, bölgenin vazgeçilmezleri. Özellikle kivi üretimi belde için olduğu kadar ülke genelinde de önemli bir yere sahip. Türkiye’de üretilen kivinin yaklaşık yüzde 40’ı Yalova’daki kivi bahçelerinde üretiliyor.

4.5 TON KİVİ

Subaşı Beldesi’nde ilk kivi bahçesi 3.5 dönümlük bir arazi üzerinde çiftçiler İsmail Fidan ve Ramazan Türedi tarafından 1989 yılında oluşturulmuş. Yalova genelinde ise 6 bin 500 dekar kivi bahçesi bulunuyor ve dekar başına yaklaşık 4.5 ton kivi alınıyor. 1999 Marmara depremi sonrasında Anadolu Kalkınma Vakfı, Tarım İl Müdürlüğü ve Subaşı Belediyesi’nin desteği ile “100 çiftçiye 500 dekar” sloganı ile kurulan bahçeler, kivi üretiminin gelişmesine ivme kazandırmış. Bahçelerin çoğu “İyi Tarım Sertifikası”na sahip.

Yalova Tarım Müdürlüğü’nce 2012 yılında yapılan başvuru ile uzun depolama, ağırlık, kalibre ve aroma özellikleri tescil ettirilen Yalova kivisinin coğrafi işaret alması sağlanmış.