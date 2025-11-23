Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’inden ‘jenerik’ isyanı

‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin ana kadrosunda yaşanan ayrılıklar ve gelen yeni oyuncuların yankısı devam ediyor.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizide son olarak jenerik krizi yaşandı. Sıla Türkoğlu’nun yerine kendi adının yazılmasının bekleyen Doğukan Güngör yeni gelen oyunculardan Seray Kaya’nın adının kendi isminin önüne yazılmasına bozuldu ve dizinin resmi adresini takipten çıktı.

Güngör’ün jenerikte düzeltme yapılana kadar diziyle ilgili hesapları takibe almayacağını söylediği konuşuluyor.