'Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman hayranlarını korkuttu!
Çeşme'de astım krizi geçiren Müjde Uzman hastaneye kaldırıldı.
Son olarak SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Müjde Uzman korkuttu.
Ünlü oyuncu, Çeşme'de yaşadığı astım krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medya hesabından hastaneden bir fotoğrafını paylaşan Müjde Uzman; "Astımdan cortlayınca... Neyse ki Hasan hemşire var. Hızır gibi yetişti. Ama gidemedim. Bu Çeşme beni göndermiyor hep" ifadelerini kullandı.
39 yaşındaki güzel oyuncu, Mayıs ayında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından "Tükendim" ifadelerini kullanarak rol aldığı diziye veda etmişti.
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